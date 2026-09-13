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El funeral pel sallentí Rafa Icaza, mort divendres en accident de moto, es farà aquest dilluns al matí

El sinistre en què va morir l'home, de 39 anys, va tenir lloc al municipi urgellenc de Ribera d'Urgellet

Tram on va tenir lloc l'accident

Tram on va tenir lloc l'accident / Google Maps

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Regió7

Manresa

El tanatori de Sallent acollirà aquest dilluns al matí, a les 11, el funeral per Rafa Icaza San Vicente, el veí del municipi que divendres va morir als 39 anys en un accident de trànsit al terme municipal de Ribera d'Urgellet.

Icaza, d'arrels peruanes, era una persona molt valorada al municipi. Estava casat amb l'exregidora republicana a l'Ajuntament de Sallent Cristina Luna, responsable de Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Ocupació i Indústria del municipi fins a l'any passat, i era pare d'una filla de poc més de dos anys. Treballava a l'empresa manresana Teknia.

Els que el coneixien, descriuen Rafa Icaza com "una persona discreta, amable i responsable, i molt treballadora".

L’accident va tenir lloc aquest divendres al migdia a l’N-260, passat el nucli de la Parròquia d'Hortó en sentit Port del Cantó, quan la motocicleta en què circulava la víctima es va veure implicada en una col·lisió amb un turisme. Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies del sinistre.

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Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). També es van activar serveis de suport psicològic per atendre els companys de la víctima.

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