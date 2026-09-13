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Han de rescatar a Marganell un senderista que ha patit un atac fort de vertigen

Els Bombers han activat l'helicòpter del GRAE, que ha recollit l'home a Coll de Port, a la Canal dels Micos, i l'ha traslladat fins a Santa Cecília

Helicòpter del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE)

Helicòpter del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) / Arxiu/Bombers de la Generalitat

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Un senderista ha requerit aquest diumenge la intervenció dels Bombers, que l'han hagut de traslladar en helicòpter perquè ha patit un atac fort de vertigen i no podia avançar. Anava acompanyat per una altra persona. L'avís s'ha donat quan faltava un minut per a les 3 de la tarda.

L'home es trobava a Coll de Port, al Canal dels Micos, i ha patit un fort atac de vertigen. Els Bombers han activitat l'helicòpter del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i, després de rebre una primera atenció in situ, ha estat traslladat a Santa Cecília.

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