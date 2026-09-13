Sis detinguts a Badia del Vallès per tràfic de drogues i relacionats amb un tiroteig de l'agost passat
Els Mossos han desmantellat dues plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 8 i el 9 de setembre sis persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i relacionades amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. La investigació policial ha permès detenir els implicats en l'incident amb arma de foc i desmantellar dues plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos. El tiroteig es va produir de matinada a l'avinguda de la Mediterrània de Badia del Vallès, va generar una forta alarma veïnal i va ser fruit d’un enfrontament entre dues famílies vinculades al cultiu i tràfic de marihuana. En el marc de la investigació per identificar els autors, els agents van detectar dos pisos -on es van dirigir els trets- que podrien acollir plantacions de marihuana.
Entre altres indicis, els Mossos van constatar que feien un ús fraudulent de la connexió elèctrica, que no tenien contractada, amb un consum molt més elevat de l'habitual. Aquesta defraudació superava els 13.000 euros entre els dos pisos. L'operatiu es va iniciar el dimarts 8 de setembre amb la detenció de les quatre persones implicades en el tiroteig del 17 d'agost. Es tracta de tres homes de 35, 39 i 60 anys i una dona de 41 anys, acusats d'un delicte de desordres públics. L'endemà, dimecres 9 de setembre, es va dur a terme l'entrada i perquisició en els pisos amb plantacions de marihuana, amb el decomís de les 385 plantes i 106 esqueixos i la detenció de dos homes per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
- Controlat l'incendi en una zona boscosa entre el restaurant Ca la Iaia, a Sant Salvador, i Castellgalí
- La caiguda del consum d’alcohol colpeja restaurants i locals d’oci i impulsa canvis