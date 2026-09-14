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Recuperen els vestits i les aliances d’uns nuvis que havien robat poc abans del casament

Els Mossos d'Esquadra van enxampar els lladres al Prat de Llobrega amb unes maletes que contenien els objectes de la cerimònia sostrets

La parella, víctima del robatori, i les seves aliances

La parella, víctima del robatori, i les seves aliances / Mossos d'Esquadra

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Regió7

Manresa

Dos homes van ser enxempats manipulant unes maletes al Prat de Llobregat que contenien diversos objectes sostrets a Barcelona, entre els quals hi havia els vestits de nuvis i les aliances d’una parella que estava a punt de casar-se a Cunit.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar els dos individus mentre manipulaven l’equipatge i, en inspeccionar-ne el contingut, van trobar-hi elements especialment significatius per a les víctimes, com els vestits que havien de portar el dia del casament i els anells.

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La policia va poder identificar i localitzar la parella i retornar-los les pertinences a temps perquè poguessin celebrar el casament amb tot el necessari.

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Recuperen els vestits i les aliances d’uns nuvis que havien robat poc abans del casament

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