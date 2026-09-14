Recuperen els vestits i les aliances d’uns nuvis que havien robat poc abans del casament
Els Mossos d'Esquadra van enxampar els lladres al Prat de Llobrega amb unes maletes que contenien els objectes de la cerimònia sostrets
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Regió7
Manresa
Dos homes van ser enxempats manipulant unes maletes al Prat de Llobregat que contenien diversos objectes sostrets a Barcelona, entre els quals hi havia els vestits de nuvis i les aliances d’una parella que estava a punt de casar-se a Cunit.
Els Mossos d'Esquadra van localitzar els dos individus mentre manipulaven l’equipatge i, en inspeccionar-ne el contingut, van trobar-hi elements especialment significatius per a les víctimes, com els vestits que havien de portar el dia del casament i els anells.
La policia va poder identificar i localitzar la parella i retornar-los les pertinences a temps perquè poguessin celebrar el casament amb tot el necessari.
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