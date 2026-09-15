Els focs de l'estiu han cremat 1.182 hectàrees a la província de Barcelona: "No és per estar contents, però mai s'havien vist aquestes condicions"
L’Anoia ha estat la comarca més afectada, amb 472,98 hectàrees cremades, 454,76 de les quals corresponen al foc de Carme
La comarca de l'Anoia ha estat la més afectada en superfície en una campanya d'incendis que ha superat la de l'any anterior tant en nombre d'incendis com en superfície afectada. Són dades de tancament del Pla d'informació i vigilància contra els incendis forestals que aquest matí ha presentat la Diputació de Barcelona.
L'incendi de Carme va ser el que va consumir superfície, amb 454,76 hectàrees. Això va convertir l'Anoia en la comarca més afectada, amb 472,98 ha, seguida pel Vallès Occidental i el Barcelonès. En quarta posició se situa el Moianès, amb 118,41 ha. i el Bages, amb 111,05. La campanya d'enguany s'ha desplegat durant 76 dies, del 17 de juny al 31 d'agost, sobre més de 621.000 ha. agroforestals, que representen el 99% de la superfície vulnerable de la província del Barcelona. Aquesta campanya no només ha ajudat a detectar i combatre incendis, sinó també a informar persones (62.169 aquest estiu a tota la província), i per detectar abocaments il·legals (2.600), incidències en línies elèctriques (1.793) o revisar punts d'aigua.
El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, destacava que 1.182 ha cremades, no són per "estar content, però sí que permeten fer una valoració positiva, vist el que hagués pogut ser, en una campanya amb unes condicions com mai s'havia vist". En aquest sentit, ha agraït la feina fer prevenció que s'ha fet. També ha destacat que s'ha de fer "molta pedagogia a la ciutadania. Tant de prevenció, com de fer franges i gestió de boscos. Tallar arbres és la garantia per la supervivència dels boscos a Catalunya". La prevenció ha estat clau, i per això hem d'invertir molt en prevenció", ha afegit Fàbrega.
Segons les dades amb les que treballa la Diputació de Barcelona, del total de 154 incendis que ha registrat la província en aquesta campanya, el 67% ha tingut origen humà confirmat, un 8% origen natural, i el 25 % restant encara està per determinar.
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