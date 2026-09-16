Claudia Tacoronte va morir a una ciutat de Mèxic presa per les bandes i el crim: la Fiscalia busca un lladre anomenat «El Trompas» com a sospitós
El crim de l’estudiant se suma a la crisi de seguretat que travessa Morelos, un dels estats mexicans amb més feminicidis
Yeremi Almeida González
Claudia Tacoronte Aguilera va arribar al municipi de Cuautla, a l’estat mexicà de Morelos, el 17 d’agost. Ho va fer per cursar un quadrimestre del seu últim any d’Educació Infantil. Volia viure l’experiència, n’estava decidida, i havia triat Mèxic com a primer destí d’intercanvi. Però tot va canviar la nit de dissabte. Natural de Santa Brígida i de 21 anys, va ser assaltada per un individu que ara busca la Fiscalia, que té en el punt de mira un lladre conegut com Paco, el Trompas. A la Casa de la Cultura de Cuautla, a una hora de la seu de la Universitat de Morelos, va perdre la vida.
La violència no és cap novetat en aquesta ciutat, situada a 120 quilòmetres al sud de Ciutat de Mèxic i que pertany a un estat amb la segona taxa de feminicidis més alta del país, una realitat que Claudia desconeixia. De fet, el Ministeri d’Afers Exteriors espanyol cataloga Morelos com una «zona de risc» que cal evitar per l’augment de la conflictivitat. Les bandes vinculades als segrestos, les extorsions i les drogues en són les principals causes.
L’assassinat a punyalades de la jove canària, ocorregut dissabte, ha posat el focus internacional en la greu situació d’inseguretat que travessa Morelos. Només a la Universitat Autònoma (UAEM), on estudiava la jove, tres alumnes més han estat assassinades en el que va de 2026. Els actes de violència han deixat de ser fets aïllats per convertir-se en el dia a dia dels seus dos milions d’habitants.
Aquest estat del país llatinoamericà figura entre les entitats amb més problemes d’inseguretat en comparació amb la resta del país, segons dades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) i de l’organització Morelos Rinde Cuentas. Tant és així que ocupa el primer lloc en extorsió; el segon en homicidi dolós, feminicidi, segrest i robatori de vehicles; i el quart en robatori a habitatges. Pel que fa als feminicidis, només durant el primer semestre es van registrar 69 actes de violència contra les dones, entre els quals hi ha els casos de Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo Gómez i Michelle Itzayana Fuentes Calderón, també alumnes de la UAEM.
En aquest context, al juliol la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va admetre que Morelos travessa una crisi. En conseqüència, es va reunir amb el Gabinet de Seguretat i va donar instruccions als responsables per reforçar la vigilància i les polítiques contra el crim. «M’encarregaré que les coses vagin avançant», va prometre Sheinbaum.
«Avenços significatius»
Dos mesos després d’aquestes declaracions, l’assassinat de Claudia se suma als índexs de violència. La governadora de Morelos, Margarita González Saravia, va assegurar que hi ha «avenços significatius» en el cas i va prometre que les autoritats «trobaran el responsable» per fer justícia a la víctima.
González Saravia va explicar, en un comunicat difós a les xarxes socials, que es va reunir amb el cònsol general d’Espanya a Mèxic, Marcos Rodríguez Cantero, a qui va posar al dia d’aquests progressos en la investigació. La governadora va insistir que les autoritats continuaran treballant «de manera estreta i coordinada» amb l’objectiu de «fer justícia per Claudia». En un vídeo publicat posteriorment, també va traslladar el condol a la família i als amics de la jove pel que va qualificar de feminicidi. Així és com la Fiscalia del país llatinoamericà cataloga tots els homicidis de dones.
La governadora de Morelos es va mostrar convençuda que trobaran el culpable i va remarcar que la seva responsabilitat és «actuar amb fermesa i donar respostes». També va confirmar que havia demanat a la Fiscalia General que desplegués tots els seus recursos tècnics, d’intel·ligència i operatius per resoldre el crim. El Ministeri d’Afers Exteriors espanyol ha remarcat la necessitat d’arribar fins al final de la investigació.
En la mateixa línia es va expressar el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, que va defensar que la investigació s’està duent a terme de manera «transparent» i «professional». El fiscal va detallar que la seva institució va activar immediatament el protocol de feminicidi tan bon punt va tenir coneixement dels fets i que la Fiscalia especialitzada en aquest tipus de delictes és qui porta el cas.
El fiscal també va parlar sobre la repatriació del cos i va explicar que ja hi ha converses amb el Consolat General d’Espanya per facilitar el procés. Segons va indicar, la Fiscalia donarà totes les facilitats necessàries per fer-ho.
Les càmeres capten el presumpte agressor
La pista més sòlida, almenys de les que han transcendit, és la gravació d’un home que fuig del centre de Cuautla a la mateixa hora que Claudia va ser assassinada. Les càmeres de seguretat de la zona el van captar. En les imatges s’observa un individu amb samarreta blanca i motxilla negra caminant per la zona on es va produir l’agressió. Aproximadament un minut després, torna a aparèixer corrent per un altre carrer, en una seqüència enregistrada des d’un segon angle de les càmeres de vigilància. Les imatges es van enregistrar a les 20.50 hores de dissabte.
Veïns de la ciutat l’han identificat com un lladre habitual a qui coneixen com Paco, «El Trompas», segons recullen mitjans locals. Aquests testimonis també van assegurar que els equips d’emergència i la policia van trigar a desplaçar-se fins al lloc del crim i que als telèfons d’emergències saltava el contestador.
Homenatges i una marxa per la justícia
El dolor pel que ha passat es va deixar sentir amb força des dels campus on la jove Claudia cursava els seus estudis. Amb un cartell de Claudia no s’oblida i una cadira buida amb una fotografia seva, desenes de companys la van recordar dilluns amb flors i espelmes al pati de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de l’Estat de Morelos (UAEM), al Campus Chamilpa de Cuernavaca. Entre llàgrimes, una companya va llegir un missatge conjunt en què expressaven la seva tristesa i indignació pel que havia passat i reclamaven que aquest tipus d’històries deixin de repetir-se. El director de l’ICE, Rodrigo Velázquez Sánchez, va condemnar el crim, va traslladar la solidaritat de la comunitat acadèmica a la família i als amics de la víctima i va demanar mantenir-se units per exigir justícia.
Els estudiants de la UAEM també van organitzar una marxa pacífica que va sortir a les 8.30 hores de la Glorieta de Ciudad Universitaria, va recórrer el carrer Tlatenango i l’avinguda Emiliano Zapata i va acabar a la Plaza de Armas, on els assistents van dipositar flors, espelmes, fotografies i cartells en memòria de totes les víctimes de violència de gènere. La resistència estudiantil de la UAEM va denunciar a les xarxes socials la normalització d’aquest tipus de fets i va reivindicar que Claudia era una jove «plena d’il·lusions» que havia confiat en el país i, a canvi, hi va perdre la vida.
Les universitats cancel·len els seus programes de mobilitat
El cas ja té també conseqüències en els convenis acadèmics entre Espanya i Mèxic. La Universitat de La Laguna (ULL) ha cancel·lat per a aquest curs el programa de mobilitat internacional que mantenia amb la Universitat de Morelos. Fonts de la institució expliquen que per al primer quadrimestre no hi havia mobilitats previstes fora de la Unió Europea i que, de les 13 programades per al segon mitjançant convenis bilaterals, dues tenien Mèxic com a destinació: la Universitat Autònoma de Puebla i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, totes dues ja visitades anteriorment per la institució tinerfenya. També hi ha programades dues mobilitats més mitjançant pràctiques de cooperació extracomunitària, tot i que cap en territori mexicà.
Des del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació recorden que existeix un protocol d’actuació davant de situacions de risc o emergència per a l’alumnat en programes internacionals, actualment en revisió i pendent d’aprovació.
La Universitat de Granada, de la qual Tacoronte era alumna de quart curs d’Educació Infantil, ha pres una decisió similar. Després de conèixer l’assassinat, va cancel·lar l’estada de tres estudiants més que tenien previst viatjar a la UAEM al desembre. La institució granadina ja s’ha posat en contacte amb ells per explicar-los que seran reubicats en altres destinacions de mobilitat internacional segons les seves preferències.
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