Els Bombers continuen treballant sobre els punts calents de l'incendi d'Alfarràs, que ha afectat 90 hectàrees
A hores d'ara "no hi ha flama activa al perímetre"
ACN
Una desena de dotacions dels Bombers continuen treballant per sufocar els punts calents de l'incendi d'Alfarràs que es va donar per estabilitzat poc després de les onze de la nit de dimarts. Fonts del cos han explicat que durant la nit els efectius han pogut treballar de forma adequada i que a hores d'ara "no hi ha flama activa al perímetre". La previsió és que a partir de les vuit del matí s'incorporin a les tasques d'extinció dues dotacions més. El foc va començar cap a les quatre de la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda. Fins ara les flames han cremat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matollar, segons dades provisionals dels Agents Rurals.
El foc va obligar a confinar el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera N-230 fins a dos quarts de vuit del vespre. Fins a 49 dotacions dels Bombers, 10 de les quals aèries, van treballar en el dispositiu d'extinció.
L'incendi afecta un territori amb zona de conreus, vegetació forestal, camps erms i turons, que fan evolucionar el foc mitjançant pujades i baixades.
Segons els Agents Rurals, la superfícies cremada és de 90 hectàrees. Gran part de d'aquestes corresponen a matollar (48,66 hectàrees), seguides d'arbrat (11,66) i pastures (11,52). Tota la superfície afectada es localitza dins del terme municipal d’Alfarràs i, segons les dades disponibles, l’incendi no ha afectat cap espai natural protegit.
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