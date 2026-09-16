Un mort i un ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona
Els Bombers han trobat els operaris inconscients quan arreglaven un desguàs on s'ha acumulat monòxid de carboni
ACN
Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític aquest dimarts al vespre mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de Tarragona. El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII. Fonts municipals han explicat que els dos operaris treballaven en desguàs on s'ha acumulat monòxid de carboni. Els fets han tingut lloc cap a les vuit i el cos d'emergències, que ha enviat set dotacions a la zona, ha desallotjat el recinte i ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El succés ha congregat diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana a l'indret, que han tallat el trànsit al carrer Colom i al pas de vianants a la plaça Corsini.
El cap territorial de la guàrdia de Tarragona i les Terres de l'Ebre dels Bombers, Xavier Ferrer, ha explicat que quan els efectius del cos han arribat a l'indret han trobat les dues persones inconscients a la tercera planta de l'aparcament soterrat. Estaven operant en una arqueta que recull les aigües de desguàs de tot l'edifici.
S'ha extret primer un dels afectats a l'exterior, on se li han practicat maniobres de la reanimació, i després un segon equip ha entrat per extreure l'altra persona. Paral·lelament, s'ha fet una lectura de gasos tòxics i s'ha constatat que hi havia un nivell de 60 ppm (partícules per milió) de monòxid de carboni. "Entenem que el que ha passat és que hi ha hagut una intoxicació per aquesta causa", ha explicat Ferrer.
Alhora que l'assistència als afectats i les lectures també s'han evacuat tant el pàrquing com l'edifici del mercat i s'ha fet una recerca per si hi havia més víctimes. "Hem tingut un dubte temporal sobre el vigilant de seguretat, però finalment l'hem trobat sense cap afectació". Els mesuraments han donat lectures positives per monòxid de carboni a les tres plantes de l'aparcament soterrat, per la qual cosa els Bombers han començat a fer tasques de ventilació i a reduir la concentració de gas tòxic.
Alhora, s'ha comprovat que les víctimes treballaven per a una empresa de manteniment, i que eren al lloc perquè s'havia obturat el bombeig d'aigües fecals de l'edifici. Les aigües fecals generen monòxid de carboni i metà, i els Bombers creuen que ha estat aquesta la raó de la intoxicació.
Després de les tasques de ventilació s'ha avisat l'empresa, que a les onze de la nit treballava en les arquetes per desembussar-les. Aquest desembossament és el que contribuirà a esvair la concentració de monòxid de carboni, segons ha explicat el comandament dels Bombers.
El cos d'emergències també calculava que en un termini d'una o dues hores es podria reobrir l'edifici. L'aparcament seguirà tancat al públic mentre els Mossos d'Esquadra desenvolupen la seva investigació.
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