Sis ferits en una baralla amb catanes a Lleida
ACN/EFE
Sis persones han resultat ferides a Lleida, algunes d'elles per arma blanca, en una baralla amb catanes, matxets i pals, segons que han informat aquest dimecres els Mossos d'Esquadra.
Diversos testimonis han alertat la policia catalana de la baralla, que ha començat al voltant de les set del matí a la Plaça dels Pagesos, des d'on els participants, d'origen pakistanès, s'han traslladat després a Gardeny.
La tinenta d’alcaldia de Lleida, Cristina Morón, ha explicat a l’emissora local UA1 que una quinzena de persones ha participat en aquest enfrontament, que podria estar relacionat amb desavinences per motius laborals o d’habitatge.
També ha indicat que els Mossos han fet recerca dels agressors, que han fugit. Alhora, ha desvinculat aquests fets de la baralla que va tenir lloc fa poques setmanes a la zona del Parc sobre les Vies de la ciutat entre grups de diferents orígens.
cll/pll
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