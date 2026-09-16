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Sis ferits en una baralla amb catanes a Lleida

Un agent dels Mossos d'Esquadra, en una foto d'arxiu

Un agent dels Mossos d'Esquadra, en una foto d'arxiu / Mireia Arso

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ACN/EFE

Lleida

Sis persones han resultat ferides a Lleida, algunes d'elles per arma blanca, en una baralla amb catanes, matxets i pals, segons que han informat aquest dimecres els Mossos d'Esquadra.

Diversos testimonis han alertat la policia catalana de la baralla, que ha començat al voltant de les set del matí a la Plaça dels Pagesos, des d'on els participants, d'origen pakistanès, s'han traslladat després a Gardeny.

La tinenta d’alcaldia de Lleida, Cristina Morón, ha explicat a l’emissora local UA1 que una quinzena de persones ha participat en aquest enfrontament, que podria estar relacionat amb desavinences per motius laborals o d’habitatge.

També ha indicat que els Mossos han fet recerca dels agressors, que han fugit. Alhora, ha desvinculat aquests fets de la baralla que va tenir lloc fa poques setmanes a la zona del Parc sobre les Vies de la ciutat entre grups de diferents orígens.

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