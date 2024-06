Un accident a l'AP-7 amb un camió implicat provoca vuit quilòmetres de retencions entre Martorell i Subirats

Un accident amb un camió implicat ha provocat aquest dissabte al matí una retenció de vuit quilòmetres a l'AP-7 entre Martorell i Subirats, en sentit Tarragona, segons ha informat el Servei Català del Trànsit.

En l'accident no s'han registrat ferits, segons el SEM. A conseqüència de l'incident, a l'altura de Subirats, només hi ha un carril obert per circular en sentit sud, i Trànsit recomana com a alternatives la C-31/N-340 en sentit Tarragona i l'autovia A-2 en sentit Lleida.