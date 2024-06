Mor un motorista en un accident a la C-15 a Vilanova i la Geltrú

Un motorista ha mort en un accident a la C-15 a Vilanova i la Geltrú (Garraf), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 1.80 de la via, en sentit Vilafranca del Penedès. Els Mossos d'Esquadra han rebut l’avís a les 15.13 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, un motorista hauria patit una caiguda i, com a conseqüència de l’accident, ha perdut la vida. Fins el punt s’hi ha desplaçat dues patrulles de la policia, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La carretera s’ha tallat en sentit Vilafranca i el trànsit s’ha desviat pel lateral de la via.