Mor un motorista en un xoc frontal amb una furgoneta a Vilanant

Un motorista ha mort aquest dilluns al migdia en un xoc frontal a Vilanant (Alt Empordà). Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident ha passat a la carretera GIP-5101 en sentit Avinyonet. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan faltaven vuit minuts per la una del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, el motorista ha xocat frontalment contra una furgoneta. La víctima és un home de 74 anys que era veí de Vilanant. Els dos ocupants de la furgoneta han resultat ferides menys greus. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a l'hospital de Figueres. En el sinistre hi han treballat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dels Bombers i dues unitats del SEM.

Amb aquesta víctima, són 57 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 19 de les quals motoristes.