El Servei Català de Trànsit posa en marxa un nou radar indetectable

Els radars de trànsit són un dels controls que més polèmiques comporten dins de la normativa de la seguretat viària. Tot i que els conductors els tractin com a enemics en moltes ocasions, realment aquests només advoquen per la protecció de tots els ciutadans. És per això que cada vegada utilitzen sistemes més sofisticats i precisos per controlar la velocitat a la carretera.

Ara, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha activat un nou radar pràcticament indetectable a Catalunya. Aquest tipus de control de velocitat fa anys que es controla per la Direcció General de Trànsit (DGT) -els coneguts com Pegasus-, però l'organisme català ha apostat per implementar un nou model des de fa relativament poc.

El nou radar del Servei Català de Trànsit

Es tracta d'un helicòpter que sobrevola la carretera i detecta l'excés de velocitat. Així ho ha explicat el director del SCT, Ramon Lamiel, a RAC1: "Tenim una sinistralitat molt dispersa i l'helicòpter és un radar mòbil que ens pot ajudar a reduir-la. És nou i no s'ha fet servir abans en cap lloc".

Aquest innovador prototip s'ha estrenat sobre el territori català i, tal com ha anunciat Lamiel, ha complert amb totes les expectatives: "Ara ja ha passat totes les validacions i ha començat a multar".

Vigilant per Sant Joan

De fet, ha estat tal l'èxit de les seves primeres caces dels excessos de velocitat, que pretén continuar el seu itinerari durant el pròxim cap de setmana. Seran els vehicles que circulin per les carreteres més concorregudes de Catalunya, com l'AP-7, els que hauran d'estar al cas durant els seus recorreguts.

L'helicòpter arriba en un dels moments més delicats de l'any per al control viari, i és que aquest cap de setmana hi ha dos grans esdeveniments que mantindran una bona acumulació d'automòbils en la carretera: la celebració de Sant Joan i la disputa del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló.

Dos fenòmens que poden acumular un gran nombre de sancions, sobretot tenint en compte la dada que el director del SCT ha revelat en l'entrevista, referint-se a les incidències detectades en els dies que ja s'ha provat aquest radar: "En vols d'una hora i mitja, es posen entre 10 i 12 multes", ha assegurat Lamiel.

El SCT planeja muntar panells informatius que anunciïn a tots els usuaris la possibilitat que aquest helicòpter sobrevoli la carretera.