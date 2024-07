Un motorista mor en una col·lisió amb un camió a la B-210 a Gavà

Un motorista ha mort aquest dimarts al matí en una col·lisió amb un camió a la B-210 a Gavà (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 5.39 hores per un accident al punt quilomètric 1 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït la col·lisió entre un camió i una motocicleta i ha mort el conductor d'aquest últim vehicle. El conductor del camió ha resultat ferit lleu i ha estat donat d'alta in situ. La carretera ha estat totalment tallada fins a les nou del matí. Amb aquesta víctima, són 78 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya.

En el sinistre hi han treballat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats terrestre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).