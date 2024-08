La C-37, la carretera catalana amb més morts en els primers set mesos de l'any

La C-37 és la carretera catalana que s'ha cobrat més morts per accident de trànsit entre els mesos de gener i juliol d'aquest 2024, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT). En total, les víctimes mortals a tot Catalunya en aquest període pugen a 80, set de les quals van perdre la vida a la via ràpida que uneix Manresa i Igualada. I, tres d'elles, corresponen a un mateix accident que va tenir lloc el 30 de juny a Castellfollit del Boix provocat, segons els Mossos, per una conductora que conduïa triplicant la taxa d'alcohol.

La segona carretera que suma més víctimes aquest 2024 és l'Eix Transversal (C-25), amb cinc morts, seguida per l'A-2, l'N-II, la C-12 i la T-310, amb tres morts cadascuna des del gener.

El SCT ha donat a conèixer aquestes dades dins el balanç de mortalitat a la xarxa viària catalana que publica mensualment. Durant el juliol, un total de 13 persones han mort en accidents de trànsit. Són vuit menys que l'any passat en el mateix mes.

Respecte a la xifra acumulada dels set primers mesos, les víctimes mortals són 80, un 13% menys que l'any passat, en 73 accidents. Es manté una reducció de les víctimes dels col·lectius vulnerables, amb 33 víctimes, mentre que el 2023 n'eren 43. Del total, 28 són motoristes, quatre vianants i un ciclista. En canvi, ha augmentat la sinistralitat dels accidents mortals amb furgoneta implicada amb vuit víctimes, quan l'any passat no n'hi va haver cap. També hi ha hagut 485 ferits greus des del gener.

Pel que fa al tipus de sinistre, dels 73 accidents mortals, 23 van ser sortides de via, 22 xocs frontals i 12 xocs laterals.

El Bages, el Maresme i l'Anoia, les tres comarques amb més morts

Per demarcacions, la reducció de la sinistralitat es manté a la majoria si es compara amb l'any passat. Tanmateix, a les comarques de l'àmbit de cobertura Regió7, han mort 19 persones en accidents de trànsit, una xifra que s'ha gairebé quintuplicat respecte a l'any passat, ja que en el mateix període hi va haver 4 víctimes de trànsit. Les comarques amb més víctimes han estat el Bages (7), el Maresme (6) i l'Anoia (4).

El SEM treballant en un accident a la C-28 / ACN/Marta Lluvich

28 motoristes morts

La proporció de motoristes morts respecte al total continua sent d'una tercera part, en concret el 35%, ja que són 28 motoristes de 80 víctimes. En el mateix període de l'any passat van morir 32 motoristes, per això Trànsit parla de "lleugera contenció" de la sinistralitat d'aquests col·lectius. A la Catalunya central, de les 19 víctimes a la carretera, 7 anaven en moto.

Pel que fa als vianants, s'ha passat de 10 persones atropellades l'any passat a quatre aquest any. Per últim, fins al juliol ha mort un ciclista, mateix nombre que l'any passat.

La majoria de víctimes són homes

Per sexe, 67 de les víctimes mortals eren homes i 13 dones. A més, la majoria eren els que conduïen el vehicle en què viatjaven.

Pel que fa a l'edat, gairebé la meitat tenien més de 55 anys. Les dues franges que acumulen més morts són de 45 a 54 anys i la de 55 a 64 anys, amb 15 i 17 morts respectivament.

Per últim, 52 de les 80 víctimes mortals es van accidentar a la tarda o a la nit i els caps de setmana i els festius acumulen més de la meitat de les víctimes.