Retencions a tots els accessos de Barcelona per l'operació Gàbia per localitzar Puigdemont

Els principals accessos de Barcelona registren aquest dijous al migdia cues de fins a 8,5 quilòmetres, a causa dels controls instal·lats pels Mossos d'Esquadra. L'operació Gàbia per trobar Carles Puigdemont ha desplegat punts de regulació del trànsit a vies com la ronda Litoral, la ronda de Dalt i l'A-2 a l'altura de Sant Joan Despí.

Tant a la Ronda Litoral com a la Gran Via de l'Hospitalet, agents de la policia catalana miren els passatgers de cada vehicle que travessa aquests controls. Com es pot veure al Mapa Continu del Trànsit del Servei Català del Trànsit, fins a vuit retencions són fruit de "regulació del trànsit" i n'hi ha dues més per la mateixa raó a l'AP-7 a l'alçada de la Jonquera, en tots dos sentits, per la sospita que el líder de Junts es pugui dirigir a la frontera.

La congestió s'ha anat incrementant a partir de les 11 h i ha afectat els darrers desplaçaments de l'hora punta laboral a l'àrea metropolitana, si bé en ple agost és més lleugera que un laborable estàndard.