Una persona mor atropellada per un cotxe quan canviava la roda d'un vehicle a l'A-2 a Jorba

Una persona ha mort atropellada aquest dissabte a la nit a l’A-2, al punt quilomètric 545, al terme municipal de Jorba (Anoia), en sentit Barcelona quan canviava la roda d'un vehicle, segons el Servei Català de Trànsit. Els Mossos encara investiguen les causes de l'incident, que ha tingut com a víctima mortal un home de 45 anys, F.P.,C, veí de Santa Coloma de Gramenet. En l’accident també hi ha hagut dos ferits menys greus que han estat traslladats a l’hospital d’Igualada.

Arran del sinistre s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres i el servei d’atenció psicològica del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, l’A-2 ha estat tallada en sentit Barcelona fins a les tres de la matinada i s’han fet desviaments per l’N-IIa. Els Mossos n'han rebut l'avís a les 23.29 h.

Davant les tres víctimes mortals registrades aquest cap de setmana, una motorista, un ciclista i un vianant, el Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar la precaució en la conducció el que resta d’estiu. En aquest sentit, demanen consciència de la pròpia fragilitat a motoristes, ciclistes i vianants, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius vulnerables. A més, s’apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària que requereix l’adopció de mesures protectores per part dels conductors de tots els vehicles.

Enguany han mort a la xarxa viària catalana 41 persones d’aquests col·lectius vulnerables (34 motoristes, 5 vianants i 2 ciclistes) i l’any passat en el mateix període 46 (34 motoristes, 10 vianants, 2 ciclistes).