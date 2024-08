Una topada entre dos vehicles talla la GI-404 entre Das i Alp

Un accident provoca un tall de la circulació a la GI-404 entre Das i Alp, segons el Servei Català de Trànsit. La mateixa font apunta que hi ha hagut una topada per encalç entre dos vehicles al punt quilomètric 1, a Alp. A 3/4 de 2 del migdia encara no havia transcendit informació sobre possibles ferits implicats en el xoc.