Imputat un motorista per circular a més de 200 quilòmetres per hora per l'N-260 a l'Alt Urgell

Els Mossos d'Esquadra han imputat per un delicte un home de 30 anys per circular a més de 200 quilòmetres per hora per l'N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). Els fets van passar la tarda de dissabte durant un control de velocitat que es va muntar a la mateixa carretera. Els Mossos van detectar una motocicleta circulant a 201 quilòmetres per hora en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h.

Els agents van denunciar penalment al conductor com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. El denunciat haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.