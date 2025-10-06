Un ferit en un xoc entre dos cotxes a la C-16, a Guardiola de Berguedà
L'accident s'ha produït al punt quilomètric 113 i fet mobilitzar diverses dotacions dels Bombers
Regió7
Manresa
Una persona ha resultat ferida en un xoc per encalç en un accident a la C-16, a Guardiola de Berguedà, aquest dilluns al matí. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per la topada, que s'ha produït al punt quilomètric 111, a les 7.34 h. Hi havia dues persones a l'interior dels vehicles i cap d'elles va quedar atrapada arran de l'accident.
Una de les dues persones afectades va resultar ferida lleu, segons el Servei Català de Trànsit. L'altra, en va sortir il·lesa. Hi han treballat els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques i els Bombers de la Generalitat. En aquest últim cas, hi han desplegat dues dotacions.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Les millors tapes amb bolets competeixen a Berga i aquestes han estat les guanyadores