Un ferit en un xoc entre dos cotxes a la C-16, a Guardiola de Berguedà

L'accident s'ha produït al punt quilomètric 113 i fet mobilitzar diverses dotacions dels Bombers

Un tram de la C-16 a Guardiola de Berguedà

Un tram de la C-16 a Guardiola de Berguedà / GSV

Regió7

Manresa

Una persona ha resultat ferida en un xoc per encalç en un accident a la C-16, a Guardiola de Berguedà, aquest dilluns al matí. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per la topada, que s'ha produït al punt quilomètric 111, a les 7.34 h. Hi havia dues persones a l'interior dels vehicles i cap d'elles va quedar atrapada arran de l'accident.

Una de les dues persones afectades va resultar ferida lleu, segons el Servei Català de Trànsit. L'altra, en va sortir il·lesa. Hi han treballat els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques i els Bombers de la Generalitat. En aquest últim cas, hi han desplegat dues dotacions.

