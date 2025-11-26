Estat de les carreteres, avui: la neu obliga a circular amb cadenes a cinc rutes
Hi ha restricció de vehicles pesants i articulats a l'N-260 a Port del Cantó i a l'N-230 a Vilaller-Vielha e Mijaran
ACN
Barcelona
La neu obliga a circular amb cadenes per carreteres de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Ripollès i l'Alta Ribagorça, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). En concret, s'han de portar cadenes, o pneumàtics d'hivern, a la C-38 a Camprodon, a la C-142-b en l'accés al Pla de Beret, a la C-28 al Port de la Bonaigua, i a l'L-501 i l'L-500 a la Vall de Boí. A més, hi ha restricció de vehicles pesants i articulats a l'N-260 a Port del Cantó i a l'N-230 a Vilaller-Vielha e Mijaran.
