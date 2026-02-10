Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi de Santa LlúciaJocs d'HivernPorta a porta a Sant JoanVaga de maquinistesVerb EncarnatIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

Setze quilòmetres de cues a l'A-2 entre Sant Joan Despí i Martorell en sentit est

Imatges de cues en una carretera

Imatges de cues en una carretera / Arxiu/EP

EP

Martorell

L'A-2 entre Sant Joan Despí i Martorell en sentit est acumula 16 quilòmetres de cues des d'aquest dimarts al matí. Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X, en el qual assenyalen que dos trams més de la via estan afectats per fins a 51 quilòmetres de boira densa. En concret, entre Fondarella i Veciana hi ha 46 quilòmetres afectats i entre Ribera d'Ondara i Veciana (Lleida) hi ha 5 quilòmetres més.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents