Setze quilòmetres de cues a l'A-2 entre Sant Joan Despí i Martorell en sentit est
EP
Martorell
L'A-2 entre Sant Joan Despí i Martorell en sentit est acumula 16 quilòmetres de cues des d'aquest dimarts al matí. Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X, en el qual assenyalen que dos trams més de la via estan afectats per fins a 51 quilòmetres de boira densa. En concret, entre Fondarella i Veciana hi ha 46 quilòmetres afectats i entre Ribera d'Ondara i Veciana (Lleida) hi ha 5 quilòmetres més.
