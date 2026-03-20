El tram de Manresa a la RL4 no guanya velocitat malgrat les actuacions en curs
Les restriccions afectaran 192 quilòmetres de vies, sense canvis significatius respecte els darrers dies
Eloi Tost/ACN
La xarxa ferroviària catalana sumarà la cinquena setmana consecutiva amb més de 200 trams amb limitacions temporals de velocitat. La setmana vinent n'hi haurà 219, disset més que aquesta setmana, i afectaran un total de 192,8 quilòmetres. Tot i això no hi ha canvis significatius per als usuaris. De fet, l'inici de les obres als túnels del Garraf no han comportat noves restriccions de velocitat per als maquinistes, si bé ara hi passen menys trens que la setmana passada per la posada en funcionament del Pla Alternatiu de Transport (PAT) que fa que per aquest tram tan sols hi circulin els trens de l'R2 Sud.
Les obres als túnels del Garraf havien d'iniciar-se un cop finalitzessin les de l'R4, però segons el document d'Adif en aquesta línia els treballs encara no s'han acabat, ja que es mantenen les mateixes restriccions de velocitat que dies enrere. Especialment en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Castellbisbal, que concentra la majoria de les afectacions. A l'RL4 -que uneix Lleida i Terrassa-, les obres sembla que avancen. Així, en la majoria dels trams amb LTV entre Tàrrega i Manresa, fins ara s'especificava que s'hi feien treballs en les vies. A partir de dilluns però, seran per fer millores en les trinxeres. De tota manera, aquesta evolució en el manteniment no implicarà un increment en la velocitat dels trens, que seguiran limitats a un màxim de 50 km/h, per la qual cosa els temps dels trajectes es mantindran. Per demarcacions, Barcelona acumularà 102 trams amb LTV, dotze més que aquesta darrera setmana. La segueix Tarragona, amb 71 -sis més- i Girona amb 31 trams -un més-. Finalment, Lleida tindrà dos trams menys que aquests darrers dies i se situarà en 15 LTV.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Entrarà en vigor dilluns que ve però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.
Al febrer, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que el conjunt de la xarxa estaria "pràcticament" operativa per aquestes dates i que a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que s'anirien retirant "progressivament". Algunes de les restriccions porten vigents des de fa anys.
