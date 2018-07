Arriba l'Amazon Prime Day: saps quin dia és?

Hi ha costums americanes cada vegada més arrelades a Espanya i a Europa. I una d'elles són les rebaixes. Després que es liberalitzessin les temporades en què tot tipus de comerços poden fer descomptes als seus clients la veritat és que cada vegada són més els negocis que copien el model americà de fer les coses. I si hi ha dos dies famosos pel que fa a descomptes i a ofertes es refereix aquests són el Black Friday i l'Amazon Prime Day.

El primer període de descomptes té lloc l'últim divendres del mes de novembre. Tradicionalment és el divendres que menys venen (o millor dit, venien) els comerços americans. Té la seva lògica: desembre és el mes que més es gasta com a conseqüència del Nadal de manera que molts empresaris aprofiten l'últim estirada de novembre per posar els seus productes més barats. Fa cosa de tres anys que la moda del Black Friday va arribar a Espanya i cada any es va consolidant més i més. Però no és l'única data clau. Primer van ser les grans cadenes. Ara ja gairebé tothom s'ha adaptat a aquesta moda americana. El dilluns següent se celebra el Cyber ??Monday. Una cita amb les rebaixes potser menys coneguda perquè en aquest sentit afecta només els comerços electrònics.

Però què hi ha de l'Amazon Prime Day? Doncs aquesta és la cita més important amb les rebaixes del gegant americà que a Espanya ja utilitzen centenars de milers de petites empreses per exportar. Aquest any aquest dia tan assenyalat en el calendari arriba ple de polèmica: la dels treballadors del mateix Amazon, que porten mesos queixant-se de les condicions laborals que suporten i que ja s'han sotmès fins i tot a la companyia a una vaga.

Però, quan cau aquest any el Prime Day? Doncs segons les webs especialitzades en aquest portal de compres a internet aquest any el Prime Day se celebrarà el 16 de juliol. Però tranquil, no agitis encara la cartera ni comencis a estalviar a la babalà: tens tres dies per gastar-te tots aquests diners. De fet aquest any les webs especialitzades asseguren que Amazon intentarà vendre més perllongant les 30 hores que durant habitualment el Prime Day. Aquest any tindràs 36 hores per comprar, gairebé dos dies.

Amazon tracta així de seguir guanyant terreny. I no només ho fa en el camp de les compres on-line. També vol el seu pastís al vídeo sota demanda. No en va aquest és un dels nínxols de mercat menys explorats. Amazon porta mese oferint gratis als seus clients Premium (els que tenen contractada la compra sense despeses d'enviament) el seu servei de pel·lícules i sèries sota demanda.