Wikipedia tanca 36 hores com a protesta per la nova normativa europea de drets d'autor

Wikipedia ha tancat els seus serveis en espanyol de manera temporal com a protesta davant la proposta que votarà el Parlament Europeu el dijous 5 de juliol per reformar el reglament comunitari de protecció de dades (RGPD) en els articles 11 i 13.

L'enciclopèdia en línia en la seva versió en llengua espanyola romandrà tancada abans i durant la votació del text, durant aquest dimecres i fins a les 12 del migdia (hora espanyola peninsular) del dijous 5 de juliol, com ha anunciat Wikipedia a través d'un comunicat al seu web.

La proposta de reforma del RGPD que el Parlament Europeu vota el dijous incorpora l'article 13 del RGPD, i estableix l'obligació per a les plataformes proveïdores d'internet d'establir un filtrat a través d'un sistema automàtic de tots els continguts que pugen els usuaris. L'objectiu és detectar localitzar material que infringeixi les lleis de 'copyright'.

La proposta de la UE també estableix obligacions de transparència per les empreses d'internet, i inclou fins i tot pagaments als creadors per "reforçar la seva posició negociadora", així com una reforma de l'article 11 del RGPD, de tractament de dades sense identificació.



Wikipedia considera que l'aprovació de la reforma de la llei comunitària de drets d'autor "perjudicaria significativament l'internet obert que avui coneixem" en imposar "nous filtres, barreres i restriccions per accedir al web", com explica en el comunicat.

Segons la companyia, "accions com compartir una notícia a les xarxes socials o l'accedir a ella a través d'un motor de cerca es farien més complicades a internet". La pròpia enciclopèdia en línia estaria en risc, afegeixen. La proposta també podria afectar a continguts com les cites i paròdies, així com 'memes' i mescles de cançons.

Wikipedia ha cridat els parlamentaris europeus a votar en contra del text actual i ha proposat "l'eliminació dels articles 11 i 13, l'extensió de la llibertat del panorama a tota la UE i la preservació del domini públic".