Aràbia Saudita prohibeix 47 videojocs després del suïcidi de dos joves

Aràbia Saudita ha prohibit 47 videojocs, entre els quals es troben 'Grand Theft Auto V', 'Assasin's Creed 2' i 'The Witcher', en resposta al suïcidi de dos adolescents de 13 i 12 anys.

La Comissió General Saudita de Mitjans Audiovisuals ha decidit prohibir aquests jocs per la violació de lleis del país asiàtic, encara que no ha explicat exactament de quines es tracta, com ha recollit l'agència Associated Press.

La prohibició respon a la mort d'una nena de 13 anys i un nen de 12, que presumptament es van suïcidar a causa d'un repte difós a través de xarxes socials. No obstant això, no es tracta d'un videojoc, per la qual cosa no s'explica la connexió entre el suïcidi i els títols esmentats.