Què és 'Fortnite' i en què consisteix?

Segur que has sentit la paraula 'Fortnite' en algun moment de l'últim any. El joc creat per Epic Games va arribar el juliol de 2017, i 12 mesos després s'ha convertit en un dels més aclamats pels 'gamers'. Però, en què consisteix exactament 'Fortnite'?

El videojoc, que actualment disposa de versions per a PC, Mac, PS4, Xbox, Switch i iOS, es tractava en els seus inicis d'un joc més de 'zombies'. Els supervivents havien de treballar en equip per lliurar-se dels morts vivents. Una conquesta de la terra que els jugadors evitaven jugant en línia.

No obstant això, la fama va arribar posteriorment a 'Fortnite', quan va introduir el mode de joc denominat Battle Royale. Aquest complement dóna l'opció que competeixin fins a 100 jugadors alhora i l'objectiu és acabar amb la resta i ser l'últim supervivent.

La idea ve d'una pel·lícula japonesa de culte del mateix nom. L'argument és molt semblant, ja que la cinta explica com tots els companys d'una mateixa classe s'han de barallar entre ells amb la meta de ser el que quedi viu. En aquest cas tot queda en el terreny virtual.

Aquesta modalitat de 'Fortnite' ha permès a la companyia ingressar 300 milions de dòlars en només un mes. Perquè, a pesar que Battle Royale es pot descarregar de forma gratuïta, hi ha disponibles per a compra packs de temporada o 'skins'. El seu èxit és a punt de portar-lo a Android, on s'espera que bati tots els rècords d'ingressos, inclosos els que va aconseguir l'estiu passat Pokemon Go.