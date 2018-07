Per què has d'apagar el «router» durant les vacances?

Per què has d'apagar el «router» durant les vacances? Getty images

Sovint, durant el període vacacional, ens preguntem què fer amb els nostres equips electrònics. Apagar o deixar encès el router és un dels dubtes que ens sol sorgir. Sobre això no hi ha res segur; no obstant això, recomanem desconnectar aquest equip, ja que pot veure's afectat per un problema de seguretat o per estalvi energètic.

D'altra banda, cal seguir certes pautes a l'hora de connectar-nos a una xarxa Wi-Fi durant les vacances. És en aquesta època en la qual més utilitzem xarxes públiques i obertes, les quals poden comprometre la nostra seguretat.



Seguretat i atacs a la xarxa

Un dels motius principals d'apagar el nostre router és per seguretat. Amb aquest gest tan senzill evitarem que algú ataqui la xarxa en la nostra absència. En època de vacances, augmenta la probabilitat que algú tingui més temps per dur a terme algun atac i poder accedir a la nostra clau d'accés, a la xarxa Wi-Fi o al propi router.

En estar absent no percebem les possibles anomalies d'aquestes accions, que poden perjudicar la velocitat de la nostra connexió de manera considerable, reduint la rapidesa de navegació.



Estalvi d'energia

L'estalvi d'energia, i per tant l'estalvi econòmic, és una de les principals preocupacions i raons per desconnectar el nostre dispositiu. La veritat, però, és que aquest estalvi és gairebé insignificant. Una pausa de quinze dies no farà que la nostra factura baixi però evitarem que aquests dispositius estiguin consumint energia elèctrica.



Donar un descans a l'electrònica

La vida útil de l'equip és la tercera de les raons que més ens preocupa. Sobre aquest tema existeixen opinions molt dispars. Alguns afirmen que mitjançant l'apagat dels dispositius reduirem el desgast de l'equip i hi ha qui afirma tot el contrari, que els que més castiga els equips és el procés d'arrencada i parada.

Si bé és cert que els dispositius actuals estan dissenyats per a un funcionament continu en condicions normals, un lloc sense ventilació o un ambient brut pot deteriorar l'electrònica constantment en funcionament. Així, com a mínim el dispositiu deixa d'emetre calor i es permet així que "descansi".