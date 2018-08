Com pots fer funcionar el teu mòbil si cau a l'aigua?

La calor, el mar i la piscina són enemics naturals del nostres Smartphones. Per això, a l'estiu els riscos augmenten. És important saber com reaccionar en cas que ens caigui el mòbil a l'aigua, per tal d'evitar el seu tràgic destí.

Treu-lo ràpid de l'aigua

Retirar el telèfon de l'aigua el més ràpid possible és crucial, ja que com menys triguem més oportunitats hi haurà de recuperar-lo. Un cop fora de l'aigua no l'encenguis en cap cas. Hauràs de resistir la temptació de comprovar si el teu dispositiu funciona, ja que aquesta acció podria danyar-lo per complet.

Si el teu telèfon està encès treu la bateria de forma ràpida, ja que els contactes elèctrics del cel·lular en connexió amb l'aigua que ha entrat poden provocar un curtcircuit. Qualsevol cosa que es pugui treure del mòbil, com carcasses, fundes, tapes, connector extern.... fora.

Retira l'aigua per evitar la corrosió

Posar el telèfon en arròs és tot un clàssic. Existeixen els que són susceptibles a aquest mètode, però, el truc de l'arròs funciona. Tot i així, l'efectivitat de l'arròs dependrà de quant temps hagi estat el dispositiu submergit i del tipus de líquid en el qual s'hagi donat el bany. En aquest aspecte, l'aigua de la mar, a l'estar salada, augmenta la possibilitat de corrosió i limita l'eficàcia de l'arròs.

Tot i que l'arròs és el material absorbent més còmode i accessible, hi ha moltes altres alternatives que poden aconseguir una major efectivitat. La sorra de gat, la sorra de la platja o els flocs de civada són altres de les opcions existents.

Posa el telèfon dins d'un d'aquests ingredients i deixa'l durant un període d'entre 24 i 48 hores seguides. Convé rotar-lo de tant en tant perquè s'absorbeixi la humitat a tot arreu, però en cap cas ha de encendre el dispositiu.

Ni microones, forn o assecador

Per retirar l'aigua, el millor és col·locar el mòbil sobre un drap i assecar-lo poc a poc, movent el menys possible perquè l'aigua no s'estengui. Si tens una aspiradora no dubtis a passar-lo pel terminal, d'aquesta manera podràs succionar possibles restes de líquid que li hagin quedat dins, on no arribem amb el drap.

Abans de res, no facis servir un assecador de cabells. La calor pot resultar excessiu per als components interns del mòbil, i l'efecte de bufar aire que fa un assecador pot ficar més endins possibles restes d'aigua. Mètodes alternatius com ficar-lo al microones o el forn no faran més que destrossar el teu mòbil d'una vegada per totes.

L'alcohol

Un altre mètode casolà que pot funcionar és l'alcohol de 95 o 99 graus, similar al de la farmaciola de casa per curar ferides. Encara que sembli un remei estrany, submergir el mòbil a alcohol pot ser bastant efectiu per salvar-lo.

L'alcohol s'evapora sense deixar rastre al telèfon ia més es porta l'aigua amb si. Recorda que el mòbil ha d'estar sempre apagat i amb la bateria retirada. Després treu el mòbil i espera un temps fins a comprovar que l'alcohol s'hagi evaporat.