Google emmagatzema la localització encara que l'usuari s'hi negui

La companyia de serveis per a smartphones emmagatzema les ubicacions dels usuaris fins i tot quan l'usuari configura els ajustaments de privadesa per negar aquesta possibilitat, segons un nou informe d'Associated Press.

Tot i que la companyia demana el permís perquè els usuaris comparteixin informació d'ubicació sobre les seves aplicacions, no deté els serveis de seguiment quan els usuaris detenen l'historial d'ubicacions, segons l'estudi AP. Google Maps, per exemple, agafa la informació quan un usuari obre l'aplicació i les actualitzacions automàtiques diàries del temps en els telèfons Android donen una aproximació a la ubicació de l'usuari. Els investigadors d'informàtica de la Universitat de Princeton van confirmar les troballes de la Associated Press.

El missatge oficial de Google és promoure l'autonomia dels usuaris quan es tracta de decidir quina informació es pot compartir: "Podeu desactivar l'historial d'ubicacions en qualsevol moment. Amb l'historial d'ubicacions desactivat, els llocs que heu guardat ja no estan emmagatzemats", d'acord amb la pàgina de privadesa de la companyia.Però l'AP diu que no és cert. Fins i tot en pausar l'historial d'ubicacions, algunes aplicacions de Google emmagatzemen automàticament dades d'ubicació relacionaes amb el temps sense permís, segons ha verificat l'agència de notícies.

El gegant del motor de cerca, propietat d'Alphabet Inc., obté ingressos significatius a través de la publicitat, que es veu reforçada per dades generades per l'usuari que aporten informació útil als anunciants, com ara mètriques del trànsit a peu. Recentment, Google va informar que el seu negoci publicitari va créixer un 24 per cent en el segon trimestre, i va empènyer els ingressos totals d'Alphabet abans de dividends fins als 26.24 milions de dòlars. El director general de Google, Sundar Pichai, ha dit recentment que la companyia està explorant noves maneres de col·locar contingut promocionat i anuncis als seus serveis de mapes.