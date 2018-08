Apple es prepara per llançar tres nous iPhone

Apple no només redoblarà la seva aposta a l'iPhone X sinó que la triplicarà. La companyia més valuosa del món planeja llançar aviat tres nous telèfons que mantenen el disseny de l'aparell de bandera de l'any passat.

Els dispositius tindran una major varietat de preus, funcions i mides per augmentar el seu atractiu. No obstant això, cap dels tres iPhones tindrà un disseny totalment nou, com l'iPhone X de l'any passat o l'iPhone 6 de 2014, i alguns dins d'Apple qualifiquen el llançament de 'any S', designació que la companyia ha donat als aparells nous que conserven el disseny anterior però afegeixen funcions internes noves.