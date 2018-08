Filtrada la primera imatge dels nous iPhone XS

Fa només uns dies que Apple va convocar els mitjans de comunicació el proper 12 de setembre per donar a conèixer les novetats dels iPhones i de la resta de la seva gamma de productes. Doncs bé, en les últimes hores la web 9to5Mac ha filtrat en exclusiva la primera imatge i el nom del nou dispositiu mòbil: l'iPhone XS.





HOW IN THE HELL DID THIS LEAK? Like, I'm genuinely shocked. Icons in OS code is one thing (and really dumb), as is early releases of software. But a press photo? How did this happen?! https://t.co/60yeZslZar