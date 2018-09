Va malament el wifi? Allunya aquests objectes del router

Els errors de connexió de wifi són habituals a moltes cases. Quan això passa donem mil voltes al router o intentem reiniciar els dispositius connectats, actes que en ocasions no són suficients.

Potser no t'ho has plantejat, però pot ser que els problemes de la teva connexió no provinguin del subministrament, sinó d'algunes barreres que tens a casa teva molt prop del teu router. Es tracta d'objectes decoratius o electrodomèstics que poden crear interferències en la teva connexió wifi.

Per això, hi ha certs objectes que és millor mantenir allunyats al teu router. Són els següents:



Miralls

El vidre blindat d'objectes com els miralls fa que el senyal de wifi reboti, actuant com un escut. Aquest acte fa que el teu senyal vagi més lent o que, fins i tot, falli la teva connexió.

Frigorífics i rentadores

L'aigua és un altre dels elements enemics del wifi. Els conductes d'aquest tipus d'electrodomèstics, pels quals es transporta aigua, poden actuar contra les ones sense fils.

Microones

La freqüència electromágnética d'aquest socorregut electrodomèstic provoca interferències en les connexions sense fils. Això és així perquè les ones que emeten, tant el microones com el router, actuen en un espectre molt proper.

Monitors de nadons

Els senyals sense fils d'aquest tipus de dispositius xoquen també amb les que emet el router. Per això, pot ser que notis una ralentització en la teva connexió si tens aquest tipus de monitors a casa.

Parets de pedra

Aquest tipus de mur actua com una autèntica barrera per a les xarxes wifi. El grossor de les mateixes obstaculitza el pas d'aquests senyals d'una habitació a una altra.