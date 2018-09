Fortnite Battle Royale: el primer teaser de la Temporada 6 sorprèn els usuaris

La Temporada 6 de Fortnite està a punt de començar (ho farà aquest dijous 27 de setembre) i la comunitat 'gamer' s'ha endut una bona sorpresa aquest dilluns amb el primer teaser oficial. Epic Games, desenvolupador del joc, ha deixat clar els últims mesos que no permetria la filtració de cap informació, i de moment sembla que ho han aconseguit.



El sorprenent teaser de la Temporada 6 de Fortnite: Battle Royale

Toda fiesta necesita un gran DJ.



3 días para la Temporada 6 pic.twitter.com/fNCHaUhUSq „ Fortnite (@Fortnite_ES) 24 de setembre de 2018

Una zona volcànica a «Balsa Botín»?



Més possibles canvis a Fortnite Battle Royale

El compte de Twitter de Fortnite ha compartit aquest dilluns la primera imatge referent a la nova temporada. Es tracta d'una llama,, amb ulleres de sol i uns auriculars, acompanyat de la frase:A partir d'aquí, els rumors ja s'han disparat. Els usuaris del joc apunten que la temàtica de la Temporada 6 podria ser la música, fet que no encaixa amb les teories desenvolupades fins ara. Tot i això, no seria incompatible amb els canvis al mapa que s'esperen, ja que lala temàtica era el cinema ohan estat els viatges en el temps i el mapa ha seguit canvis de forma independent. D'altra banda, els últims dies Fortnite ja ha deixat entreveure que tirarà cap a les festes, amb l'aparició deLa teoria que ha pres més força els últims temps a Fortnite ha estat una suposada aparició d'una. Aquesta era una de les zones més odiades pels jugadors a causa de l'aigua que limitava els moviments, però fa uns dies hi va arribar un cub que ha convertit el llac en una zona que fa rebotar tot el que hi passa per sobre. Així doncs, s'espera algun, i segons alguns usuaris afirmen a partir de codis interns del joc, el lloc de l'aigua podria ser ocupat per un gran volcà.L'aparició d'un volcà no seria l'únic canvi al mapa i a la dinàmica del joc. Hi ha tot tipus d'. Una d'elles seria la desaparició de al zona dels vikings (creada la Temporada 5) i, a prop, l'aparició d'un castell, tal i com es va entreveure en un vídeo de Fortnite que pretenia anunciar una altra cosa.Una altra idea, aquesta menys probable, és que elsaterrin al mapa de Fortnite. No hi ha indicis que això hagi de passar, però fa diverses temporades que la comunitat ho espera i, un cop més, han sorgit rumors.