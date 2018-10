'Friday the 13th: The Game', entre els PS Plus d'octubre

´Friday the 13th: The Game´, un dels jocs d´octubre

´Friday the 13th: The Game´, un dels jocs d´octubre

Com cada 30 dies, Sony ha confirmat el planter de jocs gratuïts per als subscriptors del servei PlayStation Plus. El mes d'octubre ve trepidant amb 'Laser League', un esport futurista que posa a prova les nostres habilitats tàctiques i reflexos. El títol ha estat desenvolupat per l'estudi darrere de 'OlliOlli', però en aquest cas, ens ofereixen un vertiginós joc competitiu multijugador que comença com una simple prova de reflexos i es converteix en un enfrontament d'estratègia per equips. És igual si jugues 2 contra 2 o 3 contra 3, l'objectiu és simple: elimina el contrincant.

També es podrà descarregar 'Friday the 13th: The Game', on adoptem la pell de Jason Voorhees, el mític assassí, en la seva recerca, caça i aniquilació de tots aquells que es creuin en el seu camí. Aquest títol també dóna la possibilitat de jugar-ho en manera survival, és a dir, posant-te en la perspectiva d'una de les preses de Jason. Es tracta d'una adaptació de Gun Mitjana de la icònica saga de pel·lícules. En el joc, fins a un màxim de set ufanosos joves d'institut s'enfronten contra el maníac assassí. Si t'agrada el gènere, l'obra suposa l'oportunitat de posar-te en la pell d'un dels desgraciats consellers estudiantils del campament Crystal Lake, o lligar-te les corretges de la màscara d'hoquei i sortir a caçar adolescents desemparats. Cada bàndol tens els seus punts forts i febles. Si ets l'home del matxet, tens poders i habilitats especials que ajuden a atrapar les víctimes. Si ets dels que han de donar-se a la fuga, també comptes amb una selecció d'eines improvisades (juntament amb el treball en equip) que ens ajudaran a fer-nos pas.

A més, de forma exclusiva per a Espanya, es podrà descarregar 'Baboon!' per PlayStation 4, un projecte desenvolupat per l'estudi espanyol Relevo dins el programa PlayStation Talents. Un joc en el qual l'usuari ha d'ajudar al petit Tumbili a arribar a la meta, amb mecàniques que desafien l'habilitat del jugador. Pel que fa a PlayStation 3, aquest mes de estaran disponibles per a baixar sense cost 'Màster Reboot' i 'The Bridge', mentre que els usuaris de PlayStation Vita podran fer-se amb 'Rocketbirds 2: Evolution' i '2064 Read Only Memories'