Com saber si WhatsApp funcionarà al teu mòbil el 2019

WhatsApp, el principal servei de missatgeria a Espanya, no serà compatible per a actualitzacions i sistemes operatius mòbils antics a finals d'aquest any i principis del vinent. Per això no funcionarà en algunes plataformes i telèfons, concretament a Android 2.3.7, iPhone iOS 7 o inferior i Nokia S40.

El model pioner en el que deixarà de funcionar l'app serà el Nokia S40 el proper 31 de desembre. El seguiran les versions de sistema operatiu Android 2.3.7 i iOS l'1 de febrer del 2020. A més d'aquests telèfons i sistemes operatius, WhatsApp tampoc estarà disponible per a Windows Phone 8.0 i anteriors; iPhone 3GS amb iOS 6; Nokia Symbian S60; BlackBerry US i BlackBerry 10. Des de l'aplicació ja han advertit que aquests terminals podran trobar problemes abans de les dates anteriorment assenyalades.

La companyia, que compleix 10 anys, va començar el 2016 un pla que informava que deixaria de ser compatible en els propers anys amb dispositius que no tenien les capacitats necessàries per suportar algunes actualitzacions.

Possibles solucions



El més recomanable és consultar la versió del sistema operatiu del teu mòbil. Ho podràs fer des d'ajustos. Però si el teu mòbil es troba entre la llista negra, no hi ha solució. Hauràs de comprar-ne un de nou. No obstant això, amb altres models pot ser que només s'hagi quedat antiquada la versió de l'app. Però si el terminal no et deixa accedir a la visió més moderna, el més probable és que hagis d'adquirir-ne un de nou amb la versió més moderna d'Android o iOS.