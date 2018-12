El nou invent per acabar amb els problemes de wifi del teu router

Quan preguntes a algú per la seva connexió wifi i la resposta és que no li funciona tan bé com li agradaria, una de les raons que solen esgrimir és que algú està robant la seva xarxa. És una de les excuses més populars, però no són sempre certes.

Davant d'aquestes situacions, la majoria tira pel dret i decideix canviar de tarifa o d'aparell. Fins i tot busca solucions per millorar el senyal. No obstant això, una startup noruega, Domos, ha creat una forma per acabar amb els problemes del wifi sense haver de realitzar cap dels anteriors passes.

Un dels fundadors d'aquesta empresa, Erik Skaug, explica a Teknautas Bent perquè falla la connexió d'una llar: "Els problemes més habituals solen ser la interferència d'altres xarxes wifi, interrupcions per altres aparells elèctrics o una mala cobertura. El més comú és una combinació dels tres".

Skaug rebutja canviar d'aparell en aquests casos i assegura que "un repetidor per potenciar el senyal és més que suficient". Així mateix, tampoc creu que canviar la tarifa sigui la millor manera de solucionar aquests problemes, ja que "si el teu wifi exerceix com coll d'ampolla, cosa que és molt freqüent, el canvi no t'ajudarà".

Així doncs, Domos ha dissenyat una plataforma en línia que percep dades del nostre wifi i els analitza amb Intel·ligència Artificial i 'machine learning'. Aquest sistema es pot utilitzar amb la majoria de models de router que s'han distribuït en els últims anys.

Sobre el seu funcionament, Skaug matisa que quan el seu algoritme analitza la informació, "en cap cas es recopilen dades confidencials, sobre contingut o serveis d'Internet que s'utilitzen". Alguns dels aspectes que realment recopila són la quantitat de dades o la informació de les taxes que es transfereixen entre un dispositiu, la intensitat del senyal o el soroll existent tant a la banda de 2,4 com 5 Ghz.

A partir d'això, Domos conclou si un router està mal optimitzat o no és suficient i de la mateixa manera amb l'ADSL. Així, les empreses poden estar més segures del que és necessari per a cada usuari i pot oferir el producte més adequat en cada cas. No té cap cost per al client, encara que és possible que la companyia ho coure a través de la factura mensual.