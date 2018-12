Rosalía encapçala les cerques a Google durant el 2018

«Com fer la declaració de la renda 2018?» i «Què és el 'cachopo'?» són les preguntes que més tendència han marcat al buscador de Google durant el 2018 a Espanya, on també han destacat el Mundial de Futbol i personatges com Rosalía.

Google ha compartit la seva recopilació 'L'Any en Búsquedes del 2018', que recull les tendències de cerca realitzades pels espanyols i que "ofereix una perspectiva única dels moments més importants de l'any", apunta la companyia.

Així, aquest any, les cerques a l'Estat reflecteixen l'interès per concursos musicals i 'realities' de la televisió espanyola (Eurovisió, Gran Hermano VIP, Operación Triunfo), esdeveniments polítics, com la moció de censura i la vaga del 8 de març; preguntes pràctiques sobre, per exemple, com funciona Tinder, i també informació sobre personatges com Rosalía i Freddie Mercury.

En línies generals, les tendències de cerca dels espanyols mostren el seu interès pel Mundial de Futbol, l'ex presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i el videojoc Fortnite. En Esports, destaquen el futbol i el tennis, amb tendències de cerca sobre el Mundial, Wimbledon i el US Open.

Les preguntes que els usuaris fan al buscador mostren també tendències sobre el que més preocupa als espanyols. És el cas de la realització de la declaració de la renda 2018, la reclamació de l'IRPF per maternitat o el funcionament de Tinder, però també apareixen tendències sobre què és el 'cachopo', una VTC o una moció de censura.

Llistat dels temes més buscats a Google Espanya el 2018:



Qué es...?

1) ¿Qué es el cachopo?

2) ¿Qué es VTC?

3) ¿Qué es una moción de censura?

4) ¿Qué es la derogación prisión permanente revisable?

5) ¿Qué es NFC

6) ¿Qué es AOVE?

7) ¿Qué es Brexit?

8) ¿Qué es clamidia?

9) ¿Qué es sarna?

10) ¿Qué es Fortnite?

General

1) Mundial

2) Cristina Cifuentes

3) Fortnite

4) Bohemian Rhapsody

5) Cómeme el donut

6) Moción de censura

7) Fariña

8) Cambio de horario 2018

9) Huelga 8 de marzo 2018

10) Sentencia La Manada

Personalitats

1) Rosalía

2) Avicii

3) Stan Lee

4) Stephen Hawking

5) Freddie Mercury

6) Meghan Markle

7) Jose María Iñigo

8) Lopetegui

9) Aretha Franklin

10) Montserrat Caballé

Esports

1) Mundial

2) Wimbledon

3) US Open

4) Copa del rey

5) Coutinho

6) Vuelta a España

7) Champions League

8) Roland Garros

9) Dakar 2018

10) Giro de Italia

TV i Sèries

1) Eurovisión

2) Gran Hermano VIP

3) Operación Triunfo

4) Supervivientes

5) MasterChef Celebrity 3

6) The Good Doctor

7) Fatmagul

8) Elite

9) La Catedral del Mar

10) Arde Madrid

Com...?

1) ¿Cómo hacer la declaración de la renta?

2) ¿Cómo reclamar irpf maternidad?

3) ¿Cómo funciona Tinder?

4) ¿Cómo se conocieron Harry y Meghan?

5) ¿Cómo llamar con un número oculto?

6) ¿Cómo va lo mío nacionalidad?

7) ¿Cómo hacer torrijas de leche?

8) ¿Cómo purgar radiadores?

9) ¿Cómo solicitar la vida laboral por móvil?

10) ¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?