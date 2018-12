«A Tale of Paper», dels barcelonins Open House Games, Millor joc 2018 als premis PlayStation

El videojoc 'A Tale of Paper' de l'estudi barceloní Open House Games va rebre el guardó al Millor joc 2018 a la gala de la 5a edició dels Premis PlayStation celebrada per Sony Interactive Entertainment Espanya (SIE Espanya). 'A Tale of Paper' és una emotiva aventura en la qual el jugador controlarà a 'Paperboy', un petit ninot d'origami que ha pres vida i que té com a missió complir el somni del seu creador, que l'usuari anirà descobrint a mesura que avanci en una història plena de desafiaments, trencaclosques i perills. El videojoc es publicarà per SIE Espanya l'any 2019 per PlayStation 4. En total, es van atorgar set guardons a estudis independents espanyols, incloent el premi al millor joc 2018.

El jurat ha valorat del videojoc 'A Tale of Paper', segons Liliana Laporte, "la seva innovació, creativitat, talent i una historia precisa, que conforma un videojoc diferent i molt commovedor".

L'equip que hi ha darrere del joc, amb seu a Barcelona, està format per Pau Tarés (programador i game designer), Sergi Martínez (artista 2D/3D) i Raúl Roldán (animador 3D). Els guanyadors disposaran d'un espai físic propi per a desenvolupar el projecte durant 10 mesos en una de les seus que PlayStation Talents Games Camp té a Espanya, a més de rebre 10.000 euros en metàl·lic per finançar el projecte, kits de desenvolupament de PS4, assessorament per part del personal de PlayStation Espanya i una campanya de promoció i màrqueting en mitjans propis valorada en 200.000 euros.