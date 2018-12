Tot el poder, velocitat i rendiment d'un smartphone a les teves mans

Huawei ha aconseguit, amb el seu nou terminal, una evolució del seu anterior èxit de vendes, ser el referent de la competència gràcies a l'evolució del seu processador i la seva intel·ligència artificial. Gràcies a ells, el Mate 20 Pro de Huawei ofereix unes característiques, rendiment i opcions mai vistes fins ara.

Primer cal assenyalar el seu processador, el cor que fa funcionar la resta de components i que possibilita la realització d'accions abans impensables. El seu processador Kirin 980 ha reduït la seva grandària a 7nm, fet que permet a Huawei incloure més transistors en la mateixa superfície. Això es reflecteix en una major velocitat i eficiència energètica i un millor ús de la seva intel·ligència artificial gràcies a una doble Unitat de Processament Neuronal, encarregades de dur a terme aquelles tasques que requereixen una alta càrrega computacional. Mai et quedaràs penjat.

Pel que fa a la seva pantalla OLED corbada 2K+, ofereix una qualitat de visionat immillorable, ja siguin pel·lícules, fotografies, presentacions... Tot allò que imaginis, podràs veure-ho a la pantalla infinita -que integra en ella el lector d'empremtes per al seu desbloqueig-, i fins i tot podràs enviar-ho a una altra pantalla més gran usant la tecnologia Miracast i convertir el teu Mate 20 Pro en un teclat. A més, és resistent a la pols i a les esquitxades d'aigua per la qual cosa el seu ús en condicions desfavorables et permetrà avançar allà on estiguis, sigui sota les primeres nevades d'aquest Nadal o sobre la sorra de la platja en les teves vacances.

Memòria, espai i bateria per no quedar-mai a soles

Huawei ha decidit dotar el seu nou telèfon d'una memòria RAM de 6 GB, la qual cosa, juntament amb el seu processador, permetrà moure qualsevol joc i programa, fins i tot en multitasca sense por a perdre resposta o haver d'anar a poc a poc obrint aplicacions. Mate 20 Pro sap que moltes vegades tenim pressa i que el seu rendiment no pot decaure encara quan el forcem al màxim.

Tampoc ens quedarem sense espai ja que els seus 128 GB de memòria interna -ampliable fins a 256- ens permet descarregar vídeos, fotos i aplicacions sense por que ens salti el temible missatge d'insuficient espai en disc tan habitual en altres terminals d'altres marques. Podràs gravar el sopar de Nadal de la feina al complet per veure'l el dia després amb els teus companys.

Quant a la seva bateria, gràcies al seu disseny, a la intel·ligència artificial i al rendiment i eficiència del seu processador, els 4.2000 mAh de què disposen t'ofereixen un ús intensiu d'un dia com a mínim podent a més arribar al 70% de la seva capacitat de càrrega total en tan sols 30 minuts, ideal per carregar els matins abans d'anar a treballar o mentre surts a dinar amb els teus companys de classe o de la feina. També podràs carregar-lo sense fil i, una cosa que agrairan molts els teus amics, compartir la teva càrrega amb ells.



Triple càmera Leica i Intel·ligència Artificial, un «combo» perfecte

Podem dir que tindràs la millor càmera del mercat dins de la teva butxaca. Una triple lent signada per Leica composta per un ultra gran angular de 20 MPx que et permetrà enfocar a dos centímetres i mig de l'objecte, un gran angular de 40 MPx amb el qual obtindràs tots els detalls que t'ofereix l'escena i un teleobjectiu de 8 MPX estabilitzat on experimentaràs la qualitat d'un zoom en un telèfon mòbil com mai abans l'havies experimentat.

La Intel·ligència Artificial i la càmera d'aquest Mate 20 Pro també t'ajudaran en altres tasques que es donen al cap del dia. Tindràs la possibilitat d'analitzar els objectes que tens davant del mòbil i obtenir en línia tota la informació que necessitis sobre ell, fins i tot oferir-te la seva compra al millor preu de tota la xarxa, traduir un text a l'idioma que triïs i fins i tot ajudar-te a complir els teus objectius de salut indicant les calories que té el plat de la teva sopar de cap d'any.

Aquest Huawei Mate 20 Pro es convertirà en el millor company de viatge en la teva vida diària i sens dubte et farà més feliç en solucionar-te aquests problemes que abans et costaven una eternitat de resoldre.