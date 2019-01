Xiaomi crea un disseny per a mòbil amb una pantalla que es doblega en tres parts

La companyia tecnològica Xiaomi treballa en un disseny per a un dispositiu mòbil amb pantalla flexible, amb la qual resulta possible doblegar-se sobre si mateix per a utilitzar-lo en tres posicions diferents.



El dispositiu pot utilitzar-se com a tauleta i també pot doblegar-se tant per l'esquerra com per la dreta per usar-se com a 'smartphone', amb una pantalla de menor grandària i sense vores en els laterals, com ha mostrat en un vídeo publicat en el seu compte de Twitter el filtrador Evan Blass.





Sabemos que muchos fabricantes llevan tiempo desarrollando un movil-tablet plegable. El tiempo dirá si lo que vemos en este video presuntamente filtrado por @xiaomi es real o fake. Quizás en el #CES2019 tengamos alguna pista o quizás tengamos que esperar al #MWC2019 pic.twitter.com/AeB5CvwEmO — Roberto Garrido ??? (@nvigoyendirecto) 4 de gener de 2019

Segons Blass, Xiaomi és la companyia responsable del prototip que es mostra al vídeo, en el qual es mostra una interfície d'aplicacions en idioma xinès.en el desenvolupament d'un dispositiu mòbil plegable.El dispositiu de Xiaomi compta amb la particularitat que pot doblegar-se en tres parts, millorant així la pantalla flexible en dues parts del Infinity Flex Display, anunciat per Samsung el passat mes de novembre en la seva conferència de desenvolupadors el passat novembre.