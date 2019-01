«És probable que Sony anunciï la PlayStation 5 aquest any»

El nou any ja és aquí i molts dels desitjos dels més juganers arriben per quedar-se. El morts vivents i el món Disney són l'especial reclam d'aquest 2019 dins el món del videojoc, en què els més nostàlgics veuran les seves ànsies recompensades. I és que, el més que esperat 'remake' de 'Resident Evil 2' (el seu original va veure la llum el 1998) sortirà a la venda aquest 25 de gener en una aposta de Capcom que promet no defraudar als seus seguidors.

"Capcom s'ha pres aquest remake molt seriosament tenint en compte que es tracta d'un dels jocs més populars de la seva història, fins al punt que pràcticament pot considerar-se un títol independent", assegura Borja Pavón, expert en videojocs i redactor del portal especialitzat Eurogamer. " 'Resident Evil 7' (l'últim de la sèrie) va tractar d'innovar i donar-li un tomb a la saga tornant als orígens del terror, relegant l'acció a un segon pla i canviant la perspectiva a primera persona. El títol va ser un èxit de crítica, encara que va tenir una arrencada en vendes més lent que la sisena entrega, però el retorn a la tercera persona que planteja 'Resident Evil 2' pot ser crucial per a molts usuaris, perquè tradicionalment ha estat una saga lligada a aquesta perspectiva ", assegura el gamer.

Encara que aquest no és l'únic títol esperat pels usuaris. 'Kingdom Hearts 3', de Square Enix i que també sortirà a la venda aquest dia 25, és un altre dels reclams. Mítics personatges de Disney, amb Sora -personatge principal de la sèrie de jocs- al costat de Donald i Goofy, seran els protagonistes de la nova entrega, de la qual Pavón afirma que "ha valgut la pena l'espera, no només pel atractius i rics que resulten els mons de Disney i els seus personatges, sinó també per l'experiència de Square Enix amb els JRPG ( 'Japanese Role-Playing Game', el que es tradueix com a joc de rol japonès) ".

Encara més enllà dels nous títols, l'expert en videojocs recalca la importància dels últims temps del Fortnite, molt en voga des de l'auge dels Esports. "Aquest joc és, sens dubte, el més popular del món, no només per la seva accessibilitat sinó també per com Epic Games afegeix contingut nou constantment i fa que el jugador sigui part integral de la narrativa de les temporades", diu per afegir que "si parlem de jocs punters tècnicament, aquest trofeu està reservat per a 'Red Dead Redemption 2' (va sortir a la venda aquest mes de desembre), el línia segueix en fase beta, o 'God of War'. El primer no sembla que vagi a rebre més contingut per a un jugador, però el seu online està progressant constantment i serà aquí on Rockstar centrarà tots els seus esforços per intentar repetir l'escandalós èxit que ha collit amb 'GTA online' ".



PlayStation 5



'Metro Exodus' (15 de febrer), 'Anthem' de Bioware (22 de febrer), 'Tom Clancy' s The Division '(15 de març) o el també esperat' Sekiro Shadows Die Twice 'el nou de Hidetaka Miyazaki, que sortirà a la venda el dia 22 de març, són altres dels títols que prometen revolucionar el món 'gamer' aquest any a més de 'Shenmue III' (27 d'agost). "Hi ha títols dels quals la data de llançament encara no està confirmada però que és bastant probable que arribin aquest any, com 'Bayonetta 3' o 'Metroid Prime 4' per a Nintendo Switch", confirma Pavón. Al costat d'aquests, 'The Last of Us II', per exemple, és un altre dels jocs que es comenten que sortiran a la venda però que no té data d'estrena.

Però, què passa amb les noves videoconsoles? Amb un preu més que competitiu, la PlayStation 4 ja és més que accessible. Vol dir això que el següent model arribarà aquest any 2019?

Són moltes les teories i supòsits que pul·lulen per la xarxa, tot i que l'expert en videojocs ho aclareix una mica més i s'aventura a dir que "aquest és un any de transició entre generacions, de manera que és bastant probable que Sony anunciï l'existència d' PlayStation 5 i la seva data de llançament, que personalment espero per al 2020 (PS4 Pro tot just porta dos anys en el mercat)".

Així, Pavón confirma que "la companyia ha anunciat que no tindrà conferència a l'E3 2019, i el 2018 tampoc va celebrar els seus esdeveniments tradicionals com la PlayStation Experience, així que és d'esperar que estiguin centrant esforços en la propera consola. Per resumir: aquest serà l'any en què ens posaran les dents llargues amb el que està per venir ".