Els 8 videojocs més desitjats per aquest 2019

Acabem de tancar l'any, fent balanç amb propòsits frescos i energies renovades. Molt per reflexionar i aprendre, del que s'ha viscut i del que ens queda, però també molt per compartir amb els nostres éssers estimats. Així, gairebé sense adonar-nos, hem entrat en 2019, tancant un cercle i començant un de nou en el qual ens esperen multitud d'aventures i experiències. Aquest any ve carregadet amb propostes per a tots els gustos. Us deixem un avançament!



Kingdom Hearts III Xbox One / PlayStation 4 - Square Enix

Ja fa més d'una dècada que el Regne dels Cors ens va enamorar barrejant personatges de Final Fantasy i Disney en un mateix producte. Dos lliuraments de sobretaula van servir per establir les bases d'un arc argumental que, després de diversos títols alternatius en diferents plataformes, arribarà a la seva fi el proper 29 de gener. Després d'una llarguíssima espera, els seguidors de Sora, Roxas i Mickey viuran el final de la trama de Xehanort, revisitant els paratges més emblemàtics de Disney i descobrint noves històries amb què alimentar les nostres fantasies. Un dels més esperats, tant per als joves com per als no tan joves.



Anthem - Xbox One / PlayStation 4 / PC - Electronic Arts

Dos anys després de la seva presentació oficial a l'E3 de Los Angeles, els nois de BioWare es preparen per llançar, el proper 22 de febrer, Anthem, un nou univers de ficció emmarcat en el gènere del rol occidental que promet donar molt que parlar. Pensat en multijugador i amb un apartat tècnic espectacular, aquest títol de món obert proposarà al jugador pilotar un seguit d'armadures de combat mentre desentrañamos una trama futurista que promet molta intensitat.



The Last of Us: Part II - PS 4 - Sony Interactive Entertainment

Venjança després dels esdeveniments ocorreguts en l'obra mestra de Naughty Dog. Això es respira en veure a Ellie, cinc anys després, jurant aniquilar a tots els chasqueadores que pul·lulen als Estats Units. La esperadíssima continuació, de la qual es desconeixen els principals detalls argumentals, apostarà de nou per aquesta barreja d'acció i supervivència que va fer gran a l'original. Supervivència, un argument adult i madur i la necessitat de ser més intel·ligent que l'enemic és el que ens espera en aquesta segona part, la qual encara no té data concreta de llançament.



Gears 5 - Xbox One / PC - Microsoft Studios

L'aclamada i frenètica sèrie Gears of War tornarà a donar guerra amb el seu Lancer serra mecànica en el segon títol de la franquícia sense Epic Games al comandament. Gears 5 retalla el seu títol i proposa a una fèmina, Kait, com a protagonista, mantenint això sí, la seva gran dosi d'adrenalina, acció i tacs tant en la seva manera història com en la seva vessant multijugador. El frenesí arribarà el 2019, però sense data concreta de llançament.



Death Stranding - PlayStation 4 - Sony Interactive Entertainment

L'esperat primer títol de Hideo Kojima fora de la sèrie Metall Gear Solid arribarà, segons diuen, al llarg de 2019. Després de la seva marxa de Konami, l'ideòleg de Solid Snake oferirà un nou món en el qual donar regna a la seva creativitat sense traves , i així ho demostren els vídeos promocionals de Death Stranding, que no deixa indiferent a ningú. Sense massa detalls sobre aquest tema sobre la trama, l'únic que podem esperar d'aquesta superproducció és que mantingui, com és d'esperar en un títol de Kojima, enganxat al jugador durant hores.



Ghost of Tsushima - PlayStation 4 - Sony Interactive Entertainment

Un altre dels exclusius de PlayStation 4 és Ghosts of Tsushima, títol que ens traslladarà al Japó de 1274 ocupat pels mongoles. Immersos en una guerra, abraçarem el codi d'honor samurai i l'acer de les katanes encarnant a un guerrer japonès a l'illa de Tsushima. Respectant el folklore japonès i la perspectiva històrica del conflicte, els creadors de InFamous prometen una aventura fresca i realista. Arribarà el 2019, tot i que de moment no compta amb data concreta de llançament.



Metro: Exodus - Xbox One / PlayStation 4 / PC - Deep Silver

Basat en les novel·les de Dmitry Glokhovsky, Metro: Exodus ens portarà a la superfície de Rússia per delectar-nos amb les ruïnes de la civilització. L'últim vestigi humà amb vida i la cruesa de la guerra nuclear es veurà, en l'èxode, amb entorns més oberts i una ambientació que promet barrejar a la perfecció l'acció i la supervivència. Arribarà el 15 de febrer.



Resident Evil 2: Remake - Xbox One / PlayStation 4 / PC - Capcom

20 anys han passat des que vam conèixer l'horror de Racoon City. I el proper 25 de gener revisitaremos la ciutat fictícia per reviure el terror des d'una altra perspectiva. Adaptant el clàssic als temps moderns, Capcom promet intensificar l'horror de la franquícia actualitzant fins a l'últim detall, mantenint la tensió, els ensurts i, per descomptat, una trama argumental que a dia d'avui encara està per resoldre.