Per què té tant èxit l'app Tik Tok?

Coneguda amb el nom de Douyin a la Xina, Tik Tok és una xarxa social que tot i ser gairebé desconeguda per a molts usuaris, ha superat els 35 milions de descàrregues en iPhone aquest 2018 i s'ha situat per davant d'Instagram, Facebook o Whatsapp: és una de les grans novetats del 2019. «Té 500 milions d'usuaris, una massa crítica suficient per a pronosticar que seguirà creixent amb força i rapidesa», afirma Ferran Lalueza, professor de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. «És el primer cop que una app social xinesa triomfa entre els usuaris occidentals», puntualitza l'expert.

Aquesta xarxa a mig camí entre Snapchat i Instagram barreja vídeos curts de màxim 15 segons, permet editar amb filtres, stickers i efectes, fer playbacks musicals i es pot utilitzar amb una sola mà. Permet compartir el contingut amb facilitat a altres xarxes socials com Youtube o Instagram. La música hi té un protagonisme cabdal: i és que l'empresa mare de Tik Tok, Bytedance, va comprar aquest estiu Music.ly, la famosa aplicació musical d'adolescents per un preu de 800 milions de dòlars. «La seva integració a Tik Tok no ha estat gens traumàtica per a uns usuaris que estaven molt acostumats a unes funcions similars», explica Lalueza.

Segons l'expert, l'estratègia empresarial de ByteDance copia la fórmula de Facebook: mimetitzar i/o comprar els competidors.

Què fa de Tik Tok una app d'èxit?

«És nova, fresca, divertida, intuïtiva i resulta molt atractiva per als adolescents, que són el segment de públic que marca tendència. Barreja vídeo (el format per excel·lència), hi suma la música, i els continguts consumits són breus, òptims en un entorn sobresaturat i amb atenció dispersa com l'actual, i tot això ha seduït el públic», explica Lalueza. Precisament, ser novetat juga a favor seu –va començar a funcionar el setembre del 2016–, perquè ha provocat que, segons l'expert, els adults encara no hi hagin aterrat massivament i per tant, no hagin provocat la fugida espaordida dels més joves, que mai es troben a gust compartint plataforma amb els pares. És una xarxa específicament pensada per a la diversió i l'entreteniment, i aquesta sembla que és la clau del seu èxit: «Ni les fake news, ni la publicitat, ni els haters ni els trols hi han desembarcat de forma significativa, és la xarxa social del bonrotllisme i l'evasió», afirma Lalueza.

Musers o tiktokers, els nous influenciers

Zhang Yiming, el desconegut propietari de Tik Tok, ja és un dels homes més rics del món. Avui la seva empresa, Bytedance, té una valoració de més de 301.000 milions de dòlars, un preu que supera Uber, segons CB Insights. Malgrat el seu aparent aïllament, s'ha convertit en la companyia tecnològica de la Xina amb més capacitat per a crear una base internacional amb la qual ja ha arribat als EUA, al sud-est asiàtic i al Japó. «A Occident el seu aterratge de la mà de music.ly ha estat tot un èxit», alerta Lalueza. Entre les claus del seu auge hi ha l'elevada inversió en publicitat, un ús molt astut dels celebrities, un producte fresc i atractiu i la indissimulada voluntat de presentar-se com una plataforma global, incloent-hi un canvi de nom (a la Xina s'anomena Douyin, no Tik Tok).

A Espanya hi ha alguns dels tiktokers o musers, com es coneixen els usuaris famosos amb molts seguidors d'aquesta xarxa, que sumen milions de fidels d'arreu del món. Els més famosos són @twinmelody, dues bessones basques que recopilen més de 2,4 milions de seguidors; Laura López @lauralp21, famosa pels seus playbacks de música llatina, o el jove alacantí @pablobrotonss amb 1,3 milions de seguidors.

Els hàndicaps de Tik Tok

«Un dels reptes que té per davant aquesta xarxa és traduir aquest creixement en diners», alerta Lalueza. La companyia ja està buscant la manera d'incloure publicitat en l'aplicació, un canvi que atraurà grans compradors donat el públic objectiu que la utilitza. Una altra de les amenaces són les crítiques que ha rebut per l'ús indesitjable i la infiltració que poden fer els pederastes pel fet que bona part dels seus usuaris són menors (sovint fins i tot per sota del mínim de tretze anys que estableixen els termes d'ús).