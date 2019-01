Els millors mòbils que baixaran de preu els propers mesos i seran una ganga

Fa diversos dies es va celebrar a Las Vegas la CES 2019, la fira mundial de tecnologia en la qual les companyies van mostrar alguns dels nous terminals que sortiran a la llum durant aquest any. No obstant això, serà a finals de febrer, al Mobile World Congress de Barcelona, ??quan es donaran a conèixer els més avançats, tal com assenyala www.trecebits.com.

Quan arribi aquest moment, hi haurà mòbils que la seva compra podrà considerar-se un 'xollo', ja que baixaran el preu i la relació pel que fa a la seva qualitat serà per tenir molt en compte, sobretot per a aquelles persones que vulguin tenir cobertes totes les necessitats, però que no sentin la necessitat imperiosa de tenir l'última tecnologia.



Google Pixel 3



L'última tecnologia de Google en telèfons estarà disponible en el model Google Pixel 3 a un preu una mica superior als 800 euros, un model una mica més car però amb grans prestacions a la cambra (amb dues lents del darrere i una davantera) i amb l'última versió Android 9.0. La pantalla és de 5,5 polzades.



Samsung Galaxy S9

El líder de l'any passat a la companyia Samsung, el Galaxy S9, serà una gran oportunitat, ja que baixarà de preu quan aparegui el nou model. L'S9 posseeix una memòria interna de 64 GB i una pantalla de 5,8 polzades, a més de ser resistent a l'aigua. Aquest model permet la càrrega sense fil i incorpora un connector d'àudio Jack per auriculars.



LG G-7 ThinQ



En el moment en què LG llanci els seus millors mòbils de 2019, el model G-7 ThinQ serà un terminal que, per poc més de 600 euros, estarà disponible oferint un sistema que permet disposar de dues targetes SIM i que compta amb una pantalla gran ( 6,1 polzades), amb la garantia que atorga la marca coreana.



Sony Xperia XZ2 Premium

Amb una pantalla una mica més petita (5,7 polzades) però una càmera de 19 megapíxels i un emmagatzematge de 64 GB, a més d'un processador Snapdragon 845, es podrà obtenir aquest model per menys de 600 euros.



iPhone XR



Dins dels models d'Apple, l'iPhone XR serà un dels més destacats pel que fa a qualitat-preu, ja que aquest model compta amb un pantalla potent, 25 hores d'autonomia i una memòria interna de 512 GB. A més, aquest iPhone posseeix, entre altres característiques, reconeixement facial, càrrega sense fils i nombrosos avenços més.



One Plus 6T



L'One Plus 6T destaca per la gran grandària de la pantalla, de 6,4 polzades, i la possibilitat de disposar de dues targetes SIM alhora, així com l'autonomia de la bateria, de 16 hores. Funciona amb la versió de Andoir 9.0 Pie i, per poc més de 500 euros, es podrà adquirir en mesos.