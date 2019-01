Com amagar la teva foto de Whatsapp a un contacte sense bloquejar-lo

De vegades, la foto que fem servir per il·lustrar el perfil de WhatsApp diu molt sobre nosaltres, la nostra família, els nostres gustos, on hem estat, amb qui... No sempre volem compartir aquesta informació amb tots els contactes que tenim emmagatzemats a l'agenda del telèfon intel·ligent, però com aconseguir amagar la nostra imatge només per a algunes persones i sense bloquejar-lo?

Hi ha una manera per poder gestionar aquesta situació. El primer que hem de fer és anar a l'agenda de contactes i eliminar la persona que no volem que vegi la nostra fotografia de perfil. Amb aquesta acció, aconseguirem seguir veient els xats amb aquest individu en l'app de WhatsApp però ja no hi figurarà el seu nom, ja que el contacte s'haurà esborrat de l'agenda.

A continuació, haurem d'assegurar-nos que només aquelles persones que formen part dels nostres contactes puguin veure la nostra fotografia. Per configurar-lo, hem d'anar a WhatsApp / Compte / Privadesa i a Foto de perfil seleccionar meus contactes.

Amb aquests senzills passos, la persona que hem eliminat ja no podrà veure la nostra foto de perfil.