Facebook estudia unir Instagram, Messenger i WhatsApp

El conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, planeja integrar els tres serveis de missatgeria principals de l'empresa, Facebook Messenger, Instagram i WhatsApp, en una mateixa estructura unificada, segons informa The New York Times (NYT). Si bé cadascun d'aquests serveis es mantindrà com una aplicació independent, l'empresa crearà un nou canal de comunicació perquè els usuaris puguin interaccionar amb altres usuaris, utilitzin l'app que utilitzin.

La reconfiguració de les aplicacions, segons quatre fonts implicades en aquest canvi citades per NYT, requereix de milers de treballadors i encara es troba en una fase primerenca. S'espera que la unificació s'hagi completat a principis del 2020. La companyia, a més, planeja introduir en totes les aplicacions l'encriptació d'extrem a extrem, que impedeix l'accés no autoritzat a les converses privades dels usuaris.

Aplicacions gratuïtes on el negoci és la publicitat dirigida a l'usuari



D'altra banda, en una columna publicada a The Wall Street Journal, Zuckerberg es reafirma en el seu model de negoci basat en anuncis dirigits, en lloc d'establir un pagament per accedir a les seves aplicacions.

El conseller delegat de Facebook explica en l'escrit la gestió dels anuncis que fa Facebook, atès que algunes persones "estàs preocupades per la complexitat d'aquest model", com ell mateix assenyala. La xarxa social mostra anuncis dirigits, que ofereixen a cada usuari continguts rellevants en funció dels seus interessos. I per saber en què estan interessats, la plataforma recull informació a partir de les "les pàgines que agraden a cada usuari, als continguts on fa clic i a altres ítems".

"Si estem compromesos amb servir a tothom, llavors necessitem un servei que sigui accessible per a tots", remarca Zuckerberg, que afegeix que "la millor manera de fer-ho és oferir els serveis gratuïts, i els anuncis ens permeten fer-ho".

El conseller delegat de Facebook assegura que la gent té control sobre la informació que fa servir la companyia per mostrar anuncis, i que pot bloquejar qualsevol anunciant. Per això, diu, els usuaris poden canviar les preferències i fer ús de les eines de transparència de la plataforma.

"No venem les dades de la gent", assegura Zuckerberg, i afegeix que "vendre la informació dels usuaris als anunciants seria contrari als nostres interessos de negoci, perquè reduiria l'únic valor dels nostres servei per als anunciants".

Un sistema que no és perfecte



En la seva columna, Zuckerberg també refereix el tipus de contingut que la gent comparteix a la xarxa social, i explica que el contingut nociu roman a la plataforma, és perquè "la gent i els sistemes d'intel·ligència artificial que fem servir per revisar-lo no són perfectes, no perquè tinguem un incentiu per ignorar".

Finalment, i pel que fa a la seguretat i l'acumulació de dades, la companyia indica que "no hi ha dubte que recollim informació per als anuncis", però explica que "aquesta informació és important generalment per a la seguretat i el funcionament dels nostres serveis" .

De nou, Zuckerberg reitera que posen en mans dels usuaris "el control complet sobre si fem servir aquesta informació per als anuncis", però adverteix que no deixen a la gent "controlar com la fan servir per a la seguretat o el funcionament dels serveis". Així mateix, recorda que sol·liciten el permís als usuaris en conformitat amb el reglament general de protecció de dades de la Unió Europea.

"És important entendre això", assenyala, "perquè hi ha clars beneficis en aquest model de negoci", sentencia el directiu de Facebook.