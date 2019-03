Microsoft va detectar un 250% més d'atacs de 'phishing' per email el 2018

Els atacs de 'phishing' per correu electrònic que l'empresa Microsoft va detectar durant l'any passat van augmentar un 250 % respecte l'any anterior, segons recull l'últim informe d'Intel·ligència en Seguretat de la companyia, que constata que el 'phishing' segueix sent el mètode d'estafa preferit pels ciberdelinqüents.

En aquest sentit, l'empresa remarca que, segons els seus informes mensuals, només el gener d'aquest any l'equip de Seguretat de Microsoft va detectar una mitjana de 225.000 intents diaris de 'phishing', que es van incrementar fins als 300.000 al febrer.

De fet, incideix que el 14 de febrer es va assolir un màxim de 480.000 atacs de 'phising', tot i que indica que, "després d'aquest pic, l'activitat va tornar a estar per sota dels nivells de gener". La companyia analitza "més de 6,5 bilions d'incidències de seguretat al dia".

Microsoft remarca que els ciberdelinqüents utilitzen aquest mètode per enganyar i aconseguir que els usuaris revelin informació personal (com contrasenyes, dades de targetes de crèdit, de la seguretat social o números de comptes bancaris), i segueix sent una amenaça per la seva "naturalesa humana ".