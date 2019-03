Redmi 7, la nova gran aposta de Xiaomi per regnar en la gamma baixa

Xiaomi ha presentat a la Xina el nou model de la sèrie Redmi, el Redmi 7, amb una bateria de 4.000 mAh i disponible en tres colors, que arriba acompanyat d'una garantia per la qual es podrà reparar i substituir si presenta qualsevol problema fins als 18 mesos des de la seva adquisició.

El Redmi 7, llançat aquest dilluns a la Xina, millora el seu rendiment en comparació amb els models anteriors gràcies a un processador Snapgradon 632 de vuit nuclis, GPU Adreno 506 i una bateria de llarga durada de 4.000 mAh.

Aquest dispositiu compta amb una pantalla 6,26 polzades, resistent a esquitxades, amb un vidre Corning Gorilla de cinquena generació, i una resolució HD + (1.520 x 720 píxels) amb relació d'aspecte 19: 9. A més aquí es troba la càmera frontal de 8 megapíxels amb mode retrat i bellesa, allotjada en un petit 'notch' al centre superior del telèfon. També presenta un sistema de reconeixement facial.

La càmera principal, a la part del darrere, compta amb dos sensors que formen un sistema de càmera de dual amb lents de 12 megapíxels i 2 megapíxels, amb una obertura f2 / 2, mode retrat i funció de tret continu. A més, aquesta càmera reconeix 27 escenes independents amb la seva tecnologia d'Intel·ligència Artificial (IA). A la part posterior del telèfon es troba també el sensor d'empremta dactilar.

El Redmi 7 inclou una bateria de llarga durada de 4.000 mAh, que permet fins a 15 hores de reproducció de vídeo, vuit hores de joc i dura un total de 412 hores en repòs.

Amb diverses opcions de memòria: 2GB de memòria RAM amb 16 GB d'emmagatzematge, 3GB de RAM amb 32GB d'emmagatzematge o 4GB de RAM amb 64 ??GB d'emmagatzematge, el Redmi 7 permet ampliar la seva memòria fins a 512 GB a través d'una targeta externa. Té suport per a dues targetes SIM.



Rondarà els 100 euros

Pel que fa a la seva disponibilitat, el nou 'smartphone' de Xioami es podrà adquirir en tres colors, vermell, negre o blau, a diferents preus depenent de la seva memòria: per a la seva versió 2GB + 16GB el preu serà de 699 iuans (uns 92 euros ), per a la versió intermèdia amb 3 GB + 32 GB el preu és de 799 iuans (uns 105 euros), i per l'opció amb més capacitat 4GB + 64 GB la quantitat ascendeix a 999 iuans (uns 131 euros).

A més, i com a mínim a la Xina, Xiomi permetrà la reparació o substitució dels Redmi 7 de manera gratuïta fins als 18 mesos des de la seva compra, sempre que la sentència sigui un problema de qualitat del producte i no hagi estat produït per l'usuari.