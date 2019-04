Les cinc apps gratuïtes que usen els infuencers per editar les seves fotos d'Instagram

No hi ha inlfuencer que es preï que no retoqui les seves fotos per pujar-les a les xarxes socials. Sobre a tot a Instagram, on sembla estar prohibit pujar una imatge "lletja". No es tracta de grans canvis amb els quals reduir dues talles o canviar d'aspecte són, més aviat, petits ajustos en el color, la brillantor i la saturació que aconsegueixen donar un gir a la imatge.

Et presentem les cinc aplicacions gratuïtes amb què les influencers converteixen les seves fotos fetes amb el mòbil en imatges top capaces d'acumular milers de "likes".



Filtres amb estil

Si hi ha una aplicació que utilitzen totes sense excepció és VSCO. Està disponible per a Android i iOS i el seu punt fort són els filtres. Al contrari que els filtres d'Instagram, que moltes vegades són tan agressius que tendeixen a danyar la foto, els de VSCO són ??subtils i permeten donar a les imatges més llum i resolució i també revifar els seus colors. Algun dels seus filtres són de pagament però, amb els gratuïts, es poden aconseguir bons resultats. Les imatges, un cop retocades, es poden exportar i pujar directament a la xarxa social desitjada.

Tipografia

Aquestes frases motivadores que circulen per Instagram es fan amb aplicacions com Typorama. Aquesta app, disponible per a Android i iOS, permet incloure textos en les fotos amb tipografies molt variades i d'estil modern. A més, té diverses imatges per defecte per no haver de buscar al rodet del mòbil que pugui encaixar amb el missatge que volem llançar a les xarxes.





Retocs per a nota

Millorar la postura del cap, eliminar algun element de la foto que se'ns ha colat i no ens agrada o aplicar canvis en la llum només en una zona, és possible amb l'aplicació Snapseed. Encara que té també filtres i retocs bàsics com la resta d'apps del seu estil, amb aquesta eina es poden fer retocs més complicats sense ser un expert.

Stories de luxe

Les Stories d'Instagram, fotos i vídeos que desapareixen en 24 hores, s'han convertit en una de les eines més utilitzades de la plataforma. Per això, són diverses les apps per editar les fotos que es pugen a aquesta funció que tenen com a peculiaritat que han de ser verticals. L'app estrella per Stories és Unfold. Amb ella, és possible muntar collages de diverses fotos, posar-los marc i un petit peu de foto o barrejar en una sola diapositiva imatges i vídeo.

Imatge animada

Per filar encara més prim, hi ha l'aplicació Vimage. Amb ella és possible incorporar a la imatge algun element en moviment. Amb aquesta aplicació s'aconsegueix, per exemple, aquestes fotos d'una tassa de cafè a les que podem veure sortir el fum o un paisatge en el qual els núvols es mouen.